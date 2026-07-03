Отдаленные районы спасут канистрами: новые правила продажи топлива утвердил губернатор Кобзев

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности, регламентирующие правила продажи топлива на время разрешения кризисной ситуации. Согласно обновлениям, жители отдалённых территорий, которым топливо необходимо для нормального жизнеобеспечения, смогут заливать бензин в канистры при наличии подтверждающих документов от органов местного самоуправления. Это же правило распространяется на предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, аварийные службы, сельхозорганизации и другие.

«Ситуация с обеспечением топливом остается на круглосуточном контроле оперштаба. Некоторые улучшения уже есть. Продажу топлива открыла "КрайсНефть" на 7 заправках. "Роснефть" доработала возможность продажи 50 литров топлива онлайн через "Яндекс". Работу со всеми участниками топливного рынка продолжаем. Ищем все возможности для преодоления кризиса в интересах жителей Иркутской области», — подчеркнул Игорь Кобзев.

На АЗС «Роснефти» установлен лимит до 50 литров в сутки на один автомобиль, на остальных заправках — до 30 литров. Право на внеочередное обслуживание имеют инвалиды, а также транспортные компании, перевозящие пассажиров, вывозящие отходы, оказывающие ритуальные услуги и ведущие инкассацию. Министерству цифрового развития поручено проработать выдачу QR-кодов для систематизации процесса.

Топливный кризис в России затронул большинство регионов страны. В ответ на дефицит правительство ввело запреты на экспорт, а для предотвращения коллапса разрешило внутренний оборот бензина «Евро-3». Наиболее острая ситуация периодически наблюдалась в Крыму, где физлицам временно блокировали продажу топлива.