«Очередь наконец-то едет»: мэр Болотов зафиксировал спад ажиотажа на заправках Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов проинспектировал ситуацию на заправках города и пообщался с водителями. Он отметил несколько важных моментов по итогам мониторинга:
- Появление бензина: «Сегодня некоторые частные поставщики начали отпускать топливо. Бензин есть на "КрайсНефти", "БРК". Продолжает работать "Роснефть". Да, очередей пока меньше не стало — пятница, многие планируют поездки за город, но ажиотаж определённо спал», — отметил мэр.
- Порядок на дорогах: По словам сотрудников ГАИ, дежурящих на заправке на улице Байкальской, обстановка спокойная, очередь движется планомерно.
- Организация движения: Все предложения мэрии оперштабу под руководством губернатора Игоря Кобзева были учтены. На заправках работают патрули, выставлены ограждения для минимизации заторов на дорогах.
- Помощь ЖКХ: Команда направит еще одно предложение: организовать заправку для аварийных служб управляющих компаний по отдельному списку на специально выделенных станциях. «Система жизнеобеспечения должна работать исправно, особенно когда дело касается безопасности людей», — подчеркнули в мэрии.
Напомним, 3 июля губернатор Игорь Кобзев утвердил изменения в указ о режиме повышенной готовности. Жители отдалённых территорий, которым топливо необходимо для нормального жизнеобеспечения, теперь могут заливать бензин в канистры при наличии подтверждающих документов от местных властей. Это же правило распространяется на пищевые предприятия, аграриев и аварийные службы.
«Ситуация с обеспечением топливом остаётся на круглосуточном контроле оперштаба. Некоторые улучшения уже есть. Продажу топлива открыла "КрайсНефть" на 7 заправках. "Роснефть" доработала возможность продажи 50 литров топлива онлайн через приложение "Яндекс". Работу со всеми участниками рынка продолжаем. Ищем все возможности для преодоления кризиса в интересах жителей Иркутской области», — подчеркнул Игорь Кобзев.
На АЗС «Роснефти» установлен лимит до 50 литров в сутки на один автомобиль, на остальных — до 30 литров. Право на внеочередное обслуживание имеют инвалиды, транспорт, перевозящий пассажиров и отходы, ритуальные службы и инкассация. Министерству цифрового развития поручено проработать выдачу QR-кодов для систематизации очереди.