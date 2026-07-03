«Очередь наконец-то едет»: мэр Болотов зафиксировал спад ажиотажа на заправках Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов проинспектировал ситуацию на заправках города и пообщался с водителями. Он отметил несколько важных моментов по итогам мониторинга:

Скрин с видео https://t.me/ruslanbolotov/7358

Скрин с видео https://t.me/ruslanbolotov/7358

Скрин с видео https://t.me/ruslanbolotov/7358

Появление бензина: «Сегодня некоторые частные поставщики начали отпускать топливо. Бензин есть на "КрайсНефти", "БРК". Продолжает работать "Роснефть". Да, очередей пока меньше не стало — пятница, многие планируют поездки за город, но ажиотаж определённо спал», — отметил мэр.

«Сегодня некоторые частные поставщики начали отпускать топливо. Бензин есть на "КрайсНефти", "БРК". Продолжает работать "Роснефть". Порядок на дорогах: По словам сотрудников ГАИ, дежурящих на заправке на улице Байкальской, обстановка спокойная, очередь движется планомерно.

По словам сотрудников ГАИ, дежурящих на заправке на улице Байкальской, обстановка спокойная, очередь движется планомерно. Организация движения: Все предложения мэрии оперштабу под руководством губернатора Игоря Кобзева были учтены. На заправках работают патрули, выставлены ограждения для минимизации заторов на дорогах.

Все предложения мэрии оперштабу под руководством губернатора Игоря Кобзева были учтены. На заправках работают патрули, выставлены ограждения для минимизации заторов на дорогах. Помощь ЖКХ: Команда направит еще одно предложение: организовать заправку для аварийных служб управляющих компаний по отдельному списку на специально выделенных станциях. «Система жизнеобеспечения должна работать исправно, особенно когда дело касается безопасности людей», — подчеркнули в мэрии.

Напомним, 3 июля губернатор Игорь Кобзев утвердил изменения в указ о режиме повышенной готовности. Жители отдалённых территорий, которым топливо необходимо для нормального жизнеобеспечения, теперь могут заливать бензин в канистры при наличии подтверждающих документов от местных властей. Это же правило распространяется на пищевые предприятия, аграриев и аварийные службы.

«Ситуация с обеспечением топливом остаётся на круглосуточном контроле оперштаба. Некоторые улучшения уже есть. Продажу топлива открыла "КрайсНефть" на 7 заправках. "Роснефть" доработала возможность продажи 50 литров топлива онлайн через приложение "Яндекс". Работу со всеми участниками рынка продолжаем. Ищем все возможности для преодоления кризиса в интересах жителей Иркутской области», — подчеркнул Игорь Кобзев.

На АЗС «Роснефти» установлен лимит до 50 литров в сутки на один автомобиль, на остальных — до 30 литров. Право на внеочередное обслуживание имеют инвалиды, транспорт, перевозящий пассажиров и отходы, ритуальные службы и инкассация. Министерству цифрового развития поручено проработать выдачу QR-кодов для систематизации очереди.