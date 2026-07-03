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Рванули на 30%: кто скупает новые машины в России этим летом?

Российский автомобильный рынок продолжает уверенный рост. По данным аналитического агентства «Автостат», в июне 2026 года продажи новых легковых машин подскочили почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт ТАСС.

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Всего за месяц было реализовано 116 276 автомобилей, что на 29% превышает показатели июня 2025-го (тогда было продано около 90 тысяч единиц). Эксперты отмечают, что такая динамика свидетельствует о восстановлении покупательской способности и стабилизации поставок.

В рейтинге самых популярных марок лидерство традиционно удерживает отечественный бренд Lada — его результат составил 28,1 тысячи проданных авто. На втором месте закрепился китайский Haval с показателем 16,1 тысячи машин. Третью строчку впервые уверенно занял новый российский бренд Tenet (12,6 тыс.), сместив Geely (7,6 тыс.) на четвертое место. Замыкает пятерку лидеров Changan (5,6 тыс.).

По итогам первого полугодия 2026 года общий объем рынка достиг 608,6 тысячи новых автомобилей, показав прирост на 14,8% к прошлому году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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