Минфин вдвое урезал скупку валюты: как это отразится на курсе рубля

Российский Минфин анонсировал объемы валютных и золотых операций в рамках бюджетного правила на предстоящий месяц. С 7 июля по 6 августа ведомство направит на закупки иностранной валюты и золота 123,2 млрд рублей.

В ежедневном выражении объем покупок составит 5,4 млрд рублей. Это почти вдвое меньше показателей предыдущего месяца (с 5 июня по 6 июля), когда ежедневно тратилось эквивалент 9,9 млрд рублей, а общая сумма достигла 208,2 млрд.

Снижение объемов закупок связано с динамикой нефтегазовых доходов бюджета. По итогам июня фактические поступления от экспорта сырья оказались ниже ожиданий — отклонение составило минус 24 млрд рублей. Однако уже в июле прогноз изменился в позитивную сторону: Минфин ожидает получить дополнительные нефтегазовые доходы в размере 147,3 млрд рублей.

Банк России зеркально отражает действия министерства. Со своей стороны, регулятор во втором полугодии 2026 года корректирует операции на величину собственных продаж в 0,58 млрд рублей в день. В результате чистый спрос государства на валюту сократится: если со 2 по 6 июля ЦБ покупал валюту на 9,34 млрд рублей в сутки, то с 7 июля этот показатель уменьшится до 4,82 млрд рублей.

Рынок воспринял новость сдержанно-негативно для рубля. Сразу после публикации данных курс юаня к рублю (CNY/RUB) снизился до отметки 10,39, а вечный фьючерс на пару доллар-рубль (USD/RUB) опустился до 77,1.