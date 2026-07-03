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«Шок предложения» на рынке бензина: Заботкин объяснил, как временный кризис топлива повлияет на ключевую ставку ЦБ

Ситуация на российском топливном рынке — это временный шок предложения, а не системная проблема. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в ходе прямой линии на Радио РБК, комментируя возможное влияние дефицита бензина на решение по ключевой ставке.

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«Мы рассматриваем ситуацию на топливном рынке как временный шок предложения. Правительство предпринимает все возможные меры для того, чтобы это было именно так. Если это так, то влияние ситуации на топливном рынке ограничивается его влиянием на ожидания будущей инфляции и будущего роста цен», — пояснил Заботкин.

По словам представителя регулятора, если дефицит удастся купировать оперативно, он не потребует пересмотра денежно-кредитной политики страны. Однако независимые аналитики настроены менее оптимистично. По оценкам агентства Kpler, в июне объем переработки нефти в России рухнул до 4,1 млн баррелей в сутки — это минимальный показатель за последние несколько лет. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) просела до критических 64–65%, тогда как нормой для стабильной работы отрасли считается уровень 82–84%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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