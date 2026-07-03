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S7 Airlines увеличила пассажиропоток, сделав ставку на Китай и Среднюю Азию

Авиакомпания S7 Airlines подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года. Перевозчик перевез 6,1 млн пассажиров, что на 2,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Основной объем перевозок традиционно пришелся на внутренние линии — почти 5 млн человек. Самыми популярными направлениями внутри страны стали маршруты Москва – Новосибирск, Новосибирск – Иркутск, Новосибирск – Санкт-Петербург, Москва – Санкт-Петербург и Москва – Иркутск.

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Однако наиболее высокую динамику продемонстрировали международные перевозки. С начала года на международных направлениях авиакомпания перевезла 1,1 млн пассажиров, обеспечив прирост на 6,5% по сравнению с 2025 годом. Лидерами спроса стали рейсы в Иркутск – Бангкок, Новосибирск – Пекин, Москву – Ашхабад, Новосибирск – Бишкек и Иркутск – Пекин. Для сравнения: в прошлом году топ-5 популярных направлений включали Анталью и Стамбул, что свидетельствует о переориентации спроса на восточные и среднеазиатские направления.

Рост стал возможен благодаря системной работе по расширению маршрутной сети. Наибольший прирост показали рейсы из Новосибирска, Иркутска и Владивостока в города Китая (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Сиань) — +45% (237 тыс. пассажиров). Увеличение стало возможным благодаря открытию новых маршрутов из Новосибирска в Шанхай и Сиань. Средняя Азия также показала рост: рейс Новосибирск – Ташкент прибавил 28%.

Загрузка кресел остается на высоком уровне: процент занятости пассажирских кресел за полугодие составил рекордные 94,4%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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