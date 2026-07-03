Бюджетное правило меняет настройки: почему государство резко перестало скупать валюту

С 7 июля объем валютных интервенций российского государства сократится почти вдвое. Согласно обновленному бюджетному правилу, ежедневные чистые покупки валюты и золота Банком России снизятся с пиковых 9,34 млрд рублей (показатель первой недели июля) до 4,82 млрд рублей.

Этот механизм предназначен для защиты госказны и курса рубля от резких колебаний нефтегазовых доходов. Когда экспортная выручка растет, Минфин закупает иностранную валюту в резервы; когда доходы падают — продажи валюты помогают компенсировать дефицит бюджета.

Динамика последних месяцев наглядно отражает эту зависимость: в мае влияние операций было минимальным (около 1,18 млрд руб. в день), в июне на фоне дорогой нефти оно выросло до 5,28 млрд руб., а в начале июля кратковременно подскочило до рекордных 9,34 млрд из-за технической корректировки ЦБ. Новое решение Минфина возвращает объемы к более умеренным значениям.

«Для рубля это нейтрально-позитивный фактор: давление на курс станет меньше, чем в первые дни июля, — считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global. — Главные риски для курса рубля на июль — это нестабильность цен на нефть и экспортной выручки, внешнеполитические факторы и ожидания, связанные со ставкой ЦБ. Наш ориентир для курса доллара к рублю на текущий месяц: 77–80. При продолжении активного снижения цен на нефть и роста спроса на импорт пара USD/RUB может подойти ближе к 80–83».