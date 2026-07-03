Эффект домино: как топливный кризис в России ударил по Монголии, Таджикистану и Киргизии

Российский топливный кризис выходит за пределы страны. Как сообщает издание «Ведомости», перебои с горючим могут затронуть ближайших соседей — Киргизию, Таджикистан и Монголию, которые критически зависят от поставок из РФ.

Киргизия уже бьет тревогу. Страна импортирует большую часть ГСМ беспошлинно из России (квота на 2026 год — более 1 млн тонн). В конце июня Бишкек официально обратился к России, Белоруссии, Казахстану и другим странам с просьбой о помощи, признав наличие рисков дефицита. По данным местного Минэнерго, запасов бензина осталось всего на 1,5 месяца, дизеля — на месяц. При этом власти фиксируют рост цен: литр АИ-92 стоит около 79 сомов ($0,9), а литр АИ-95 приближается к 89 сомам.

Таджикистан также находится в уязвимом положении, импортируя из России до 70% всех нефтепродуктов. На фоне глобальной нестабильности цены там уже выросли почти на 9% с начала года.

Монголия выглядит чуть увереннее: она договорилась о поставках 1,9 млн тонн российского топлива в год. Однако министр промышленности Гонгорын Дамдинням признал, что поддерживать стабильность сложно из-за мировой рыночной ситуации, и призвал население не поддаваться панике.

Эксперты отмечают географический тупик этих стран. Альтернативных поставщиков в регионе практически нет: у Казахстана самих проблемы с мощностями НПЗ, а везти топливо морем слишком дорого. Эксперты полагают, что локальные перебои неизбежны, что приведет к дальнейшему росту цен для конечных потребителей.