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Минус 33 дома: какой квартал Иркутска ждет самая масштабная расчистка от аварийного жилья

В Иркутске стартовал масштабный демонтаж ветхого жилого фонда. В Свердловском округе рабочие приступили к сносу многоквартирного дома на улице Касьянова, 36 — здания постройки 20–30-х годов прошлого века, признанного непригодным для жизни еще год назад.

<p>Фото https://admirk.ru/</p>

Фото https://admirk.ru/

По словам начальника управления ЖКХ Свердловского округа Валентины Осиповой, контракт рассчитан на месяц. К 22 июля площадка должна быть полностью очищена от строительного мусора и готова к дальнейшему использованию.

Всего до конца 2026 года в городе планируется демонтировать 33 аварийных многоквартирных дома. Программа разделена на два направления:

  • 25 объектов будут снесены за счет городского бюджета по программе «Жилище».
  • Еще 8 зданий уберут инвесторы в рамках договоров комплексного развития территорий (КРТ).

Работа уже кипит: за счет бюджета расчистили участки на улицах Джамбула и Афанасьева. В ближайшие планы входят улицы Василия Ледовского, Днепровская, Камская и переулок Западный. В листе ожидания на подготовку к сносу находятся знаковые адреса на Баррикад, Рабочего Штаба, Первомайской и Кайской.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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