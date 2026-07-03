Минус 33 дома: какой квартал Иркутска ждет самая масштабная расчистка от аварийного жилья

В Иркутске стартовал масштабный демонтаж ветхого жилого фонда. В Свердловском округе рабочие приступили к сносу многоквартирного дома на улице Касьянова, 36 — здания постройки 20–30-х годов прошлого века, признанного непригодным для жизни еще год назад.

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По словам начальника управления ЖКХ Свердловского округа Валентины Осиповой, контракт рассчитан на месяц. К 22 июля площадка должна быть полностью очищена от строительного мусора и готова к дальнейшему использованию.

Всего до конца 2026 года в городе планируется демонтировать 33 аварийных многоквартирных дома. Программа разделена на два направления:

25 объектов будут снесены за счет городского бюджета по программе «Жилище».

Еще 8 зданий уберут инвесторы в рамках договоров комплексного развития территорий (КРТ).

Работа уже кипит: за счет бюджета расчистили участки на улицах Джамбула и Афанасьева. В ближайшие планы входят улицы Василия Ледовского, Днепровская, Камская и переулок Западный. В листе ожидания на подготовку к сносу находятся знаковые адреса на Баррикад, Рабочего Штаба, Первомайской и Кайской.