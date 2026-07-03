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Курсы валют ЦБ РФ на 4 июля: 77,2264 руб/доллар США и 88,0304 руб/евро

ЦБ РФ с 4 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 77,2264 руб.
  • 1 евро - 88,0304 руб.
  • 10 китайских юаней - 113,8030 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,7029 р. (0,90%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6765 р. (0,76%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8900 р. (0,78%).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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