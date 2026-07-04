Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 июля: 10 252,3301 руб/1 г золота и 148,0800/1 г серебра

ЦБ РФ с 4 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 252,3301 руб.
- 1 грамм серебра - 148,0800 руб.
- 1 грамм платины - 4 016,1899 руб.
- 1 грамм палладия - 3 116,7600 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,2802 р. (0,06%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1400 р. (1,47%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 84,0799 р. (2,14%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 98,2800 р. (3,26%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.