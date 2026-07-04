Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 июля: 10 252,3301 руб/1 г золота и 148,0800/1 г серебра

ЦБ РФ с 4 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 252,3301 руб.

1 грамм серебра - 148,0800 руб.

1 грамм платины - 4 016,1899 руб.

1 грамм палладия - 3 116,7600 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,2802 р. (0,06%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1400 р. (1,47%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 84,0799 р. (2,14%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 98,2800 р. (3,26%) .

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