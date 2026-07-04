«Абсурдная теория»: зампред ЦБ поставил точку в спорах о "заморозке" вкладов

Власти опровергли один из самых пугающих слухов последних месяцев. Вклады граждан находятся в полной безопасности, а идеи об их изъятии лишены экономического смысла. Зампред Центробанка Алексей Заботкин в эфире РБК назвал теорию о «заморозке» банковских депозитов абсурдной.

«Это настолько абсурдная теория... они умирают сложнее всего», — эмоционально оценил он возможность блокировки счетов.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью RTVI подчеркнул, что подобные действия стали бы ударом по всей финансовой системе страны.

«Никто не заинтересован в этом. Деньги на вкладах — это ключевой ресурс для кредитования экономики. Если их отнять — значит лишить экономику денег. В этом не заинтересован никто: ни правительство, ни бизнес. Поэтому это бред. Она сама себе забьёт гвоздь в крышку гроба», — заявил депутат.

Напомним, тревожные сообщения о возможной блокировке средств массово распространяются в соцсетях с весны. Министр финансов Антон Силуанов также категорически опровергал эти планы: «Это фейковые вбросы. Такие предложения даже не рассматриваются».

В мае россияне вывели со срочных депозитов рекордную с начала года сумму — 280,5 млрд рублей. Общий объем средств физлиц в банках за месяц сократился на 550 млрд рублей, при этом спрос на наличные остается высоким: объем наличных в обращении вырос на 400 млрд рублей.