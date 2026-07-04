Дизель — аграриям: власти снизят биржевые продажи топлива до 10%, чтобы поддержать фермеров

Правительство России рассматривает возможность снижения норматива обязательных продаж дизельного топлива на бирже с 16% до 10% от общего объема производства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

Согласно планам властей, высвободившиеся объемы горючего будут перенаправлены напрямую сельхозпроизводителям для обеспечения посевной и уборочной кампаний.

На данный момент сроки вступления изменений в силу не определены. Профильным ведомствам поручено подготовить необходимые документы и представить отчет о проделанной работе в правительство до 6 июля.