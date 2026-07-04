Президент лично заслушал доклады командования в пункте управления объединенной группировки войск. Пока Киев строит «эшелонированную оборону», российские войска наращивают темпы наступления по всем направлениям. Газета "Ведомости" публикует 10 основных тезисов.
- Освобождение территорий: Территория ЛНР полностью освобождена, взятие Константиновки названо стратегически важным событием (первый рубеж на пути к Славянску и Краматорску).
- Рост темпов наступления: Президент отметил нарастающую динамику продвижения ВС РФ по всей линии фронта; с начала года освобождено 133 населенных пункта.
- Приоритет безопасности мирных жителей: Путин поручил обеспечить эвакуацию гражданских лиц из Константиновки перед окончательной зачисткой города.
- Удары по ВПК: Поставлена задача продолжить массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре его обеспечения.
- Реакция на действия Киева: Президент назвал руководство Украины «лицедеями» и предупредил о возможных диверсиях противника для создания иллюзии успеха ВСУ.
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- Создание зоны безопасности: Чем больше ударов по российской инфраструктуре будет наносить противник, тем более масштабную зону безопасности придется создавать военным на сопредельной территории.
- Стратегическая инициатива: Инициатива на фронте полностью находится в руках российских вооруженных сил.
- Экономика войны: Высокие цены на топливо внутри России признаны временным фактором, не меняющим общего хода операции.
- Координация: Начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывает об обстановке практически ежедневно, работа идет строго по замыслу ГШ.
- Готовность №1: Военные должны быть готовы к любым провокациям со стороны киевского режима.