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«Первый рубеж пройден»: Путин заявил о полном освобождении ЛНР и взятии стратегической Константиновки

Президент лично заслушал доклады командования в пункте управления объединенной группировки войск. Пока Киев строит «эшелонированную оборону», российские войска наращивают темпы наступления по всем направлениям. Газета "Ведомости" публикует  10 основных тезисов.

<p>Фото kremlin.ru</p>

Фото kremlin.ru

  1. Освобождение территорий: Территория ЛНР полностью освобождена, взятие Константиновки названо стратегически важным событием (первый рубеж на пути к Славянску и Краматорску).
     
  2. Рост темпов наступления: Президент отметил нарастающую динамику продвижения ВС РФ по всей линии фронта; с начала года освобождено 133 населенных пункта.
     
  3. Приоритет безопасности мирных жителей: Путин поручил обеспечить эвакуацию гражданских лиц из Константиновки перед окончательной зачисткой города.
     
  4. Удары по ВПК: Поставлена задача продолжить массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре его обеспечения.
     
  5. Реакция на действия Киева: Президент назвал руководство Украины «лицедеями» и предупредил о возможных диверсиях противника для создания иллюзии успеха ВСУ.

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  7. Стратегическая инициатива: Инициатива на фронте полностью находится в руках российских вооруженных сил.
     
  8. Экономика войны: Высокие цены на топливо внутри России признаны временным фактором, не меняющим общего хода операции.
     
  9. Координация: Начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывает об обстановке практически ежедневно, работа идет строго по замыслу ГШ.
     
  10. Готовность №1: Военные должны быть готовы к любым провокациям со стороны киевского режима.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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