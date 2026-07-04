Новак распорядился увеличить поставки топлива в Иркутскую область и Забайкалье

Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить объемы поставок топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина по итогам профильного совещания.

Ключевой темой встречи стала напряженная обстановка с топливообеспечением в Иркутской области и Забайкальском крае. В ходе обсуждения было отмечено, что текущий дефицит вызван не нехваткой горючего, а резким всплеском потребительского спроса (ростом примерно на 20–30%) из-за опасений возможного дефицита.

Для стабилизации ситуации вице-премьер потребовал от Минэнерго и бизнеса разработать конкретные меры поддержки региональных рынков. Особое внимание уделяется территориям со сложной логистикой.

Ранее, 23 июня, на совещании у президента Владимира Путина 23 июня вице-премьер Александр Новак охарактеризовал ситуацию на топливном рынке как «непростую, но контролируемую». Чтобы не допустить дефицита, правительство запустило комплекс экстренных мер. Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, аналогичный механизм сейчас прорабатывается для дизельного топлива. Кроме того, подготовлены поправки в налоговое законодательство, которые создадут выгодные условия для поставок горючего внутри страны. Сами нефтяники пошли навстречу: компании нарастили объемы производства, а плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах были перенесены на более поздний срок.