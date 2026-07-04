От паралича к передышке. Цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 4 июля

В минувшую пятницу, 3 июля, ситуацию на заправках Иркутска удалось переломить: отпуск топлива независимыми сетями («КрайсНефть» и БРК) позволил заметно сбить градус напряжения топливного кризиса. Если еще недавно иркутяне проводили в очередях по 6–9 часов, то сейчас счастливчикам удается заправиться всего за 40 минут – 1 час. Однако это временное облегчение вызвало новый виток недоумения: водители задаются вопросом, почему образовалась такая огромная разница в ценах на топливо у разных сетей.

Впрочем, радоваться пока рано — для туристической отрасли кризис не закончился, а перешел в иную фазу. Сигнал о помощи подают туроператоры. Для них топливный дефицит равносилен параличу работы: отпуска всего 25 литров бензина на машину физически не хватает, чтобы довезти туристов до природных объектов и вернуться обратно. «Если логистику не починить, сезон будет упущен», — предупреждают они, подчеркивая разрыв между видимым затишьем на городских АЗС и реальной ситуацией на маршрутах.

Реагируя на проблему внутри региона, власти перешли к точечным мерам. Вчера губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности. Теперь жители отдалённых территорий смогут заливать бензин в канистры при наличии подтверждающих документов от местных властей. Это же правило распространяется на предприятия пищевой промышленности, аварийные службы и сельхозорганизации, которым необходимо поддерживать работу техники вдали от городов.

Однако локальные меры требуют федеральной поддержки. На этом фоне вице-премьер Александр Новак на совещании 3 июля распорядился увеличить централизованные поставки топлива в Иркутскую область и Забайкалье.

СИА публикует актуальную карту цен и наличия топлива на 4 июля.

На заправках «КрайсНефть»

АИ-92 — 77 рублей 80 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 81 рубль 40 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-98 — 121 рубль (цены не изменились за сутки)

Дт — 97 рублей 90 копеек (+40 копеек за сутки)

Сеть начала продавать бензин АИ-92 и АИ-95 физическим лицам в объеме 30 литров на один автомобиль в Иркутске, Ангарске и поселке Мамоны. Некоторое время топливо отпускалось только по картам. Ранее, как заявил губернатор Игорь Кобзев, компании «КрайсНефть» уже отгружены первые объемы оплаченного топлива, но, учитывая ситуацию, на федеральном штабе им пока рекомендовали не отказываться от лимитов отпуска.

На заправках БРК

АИ-92 — 73 рубля 50 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 77 рублей 30 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-100 — 115 рублей (цены не изменились за сутки)

Дт — 91 рубль 50 копеек (цены не изменились за сутки)

Компания возобновила продажу топлива для физических лиц по всей Иркутской области. При этом некоторые АЗС работают только для юридических лиц. Ранее компания объявила о поэтапном прекращении отпуска бензина физлицам на фоне критической ситуации с поставками.

На заправках ОМНИ

АИ-92 — 75 рублей 70 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 79 рублей 80 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-100 — 116 рублей (цены не изменились за сутки)

Дт — 93 рубля 50 копеек (цены не изменились за сутки)

Бензина и дизеля для физических лиц нет – заправляют только юрлиц по договорам.

На заправках «Роснефть»

АИ-92 — 64 рубля 70 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 68 рублей 30 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-100 — 94 рубля 55 копеек (цены не изменились за сутки)

Дт — 85 рублей (цены не изменились за сутки)

На АЗС сети есть бензин и дизель для физлиц. Уточнять наличие конкретного вида топлива нужно самостоятельно при въезде на станцию. Визиты рекомендуют планировать с небольшим запасом времени. На горячей линии заявили, что запасы топлива стабильны, лимиты вводятся ситуативно и имеют локальный характер.

На заправках «Газпромнефть»

АИ-92 — 73 рубля 7 копеек (+54 копейки за сутки)

АИ-95 — 77 рублей 22 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-98 — 119 рублей (цены не изменились за сутки)

Дт — 98,66 рубль (цены не изменились за сутки)

Бензин на АЗС по-прежнему отсутствует. Приобрести можно только дизель до 80 литров в день.

Напомним, с 28 июня в Иркутской области из-за проблем с топливом введён режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.