«Очереди тают, вопросы остаются»: бензиновый кризис глазами иркутян

Ситуация на иркутских АЗС стабилизируется, показал опрос СИА. Иркутяне рассказали, что после поступления топлива на независимые АЗС ожидание в очередях сократилось до 5–40 минут, хотя еще недавно оно составляло 6-9 часов. Однако в близлежащих населённых пунктах (Хомутово, Ангарск, Шелехово) перебои сохраняются.

Обращаем внимание, что «КрайсНефть» и БРК опубликовали списки АЗС, куда поступило топливо (продукт есть не во всех точках сети).

Как заправлялись иркутяне 3–4 июля: вот что они рассказывают

«Заправился на Крайсе на Трактовой днём за 30 минут».

«Крайс, Сергеева, 30 минут, отлично работают ребята».

«На Крайсе возле Покровского рынка заправился сегодня за 12 мин, очередь метров 300 была, быстро двигалась! 92-й по 78.70, по-моему, зато 12 часов стоять не надо!»

«Сегодня заправился на Крайсе на Сергеева, очередь шла быстро, я постояла 15 минут, были регулировщики, которые направляли машины, заправщики на каждой колонке. Всё чётко и быстро».

«Иркутск, Ширямова, 04.07.2026, стоял 40 мин с 6:20».

«Заправилась на Крайсе без очереди, но цена выше, чем на Роснефти...»

«Крайс, объездная, в 11:00 — за 20 минут, супер сервис».

«Вчера был бензин на Крайснефти на Ширямова и Кузьмихе. На Ширямова очередь круговая, движется быстро, есть заправщики, по крайней мере вчера так было».

«Появилось топливо, но по завышенной цене — на 12 рублей дороже, чем на Роснефти».

«ФАС, подключитесь, пусть цены проверят».

«Вчера, 3.07, заправили машину мужа на Крайсе (объездная Ново-Ленино) за 30 минут (если точнее — 31 минуту... специально из интереса засекала), 30 литров. Под утро он мою машину там же заправил — 30 литров до полного вообще без очереди (меньше 10 машин даже за очередь не считаю)».

«На Трактовой к очереди на Роснефть добавился хвост на Крайс... Решили заправиться на Роснефти со стороны Олега Кошевого... Курсирует авто полиции... 50 литров в бак... Стояли ночью без жары 3 часа... Бедный кассир обслуживала одна».

«Встал в очередь вчера в 22:00 на Роснефти во 2-м Иркутске, около часа ночи я с полным баком. Регулировщики и ГИБДД молодцы!»

«Утро 4 июля, часов 5:30, заправка на Старо-Кузьмихинской. Крайс, 2 минуты — полный бак».

«Роснефть на Ширямова: сегодня в 7:00 встал в очередь, в 8:10 заправился».

«В Шелехове на БРК нет бензина».

«Стою в очереди на данный момент. Полтора часа прошло, сдвинулись на половину очереди. Ангарск, 14 мкр. Роснефть либо Крайс».

«Ориентировочно в 14:00–15:00 подъехала на Крайс в Хомутово. Очереди не было вообще, как и бензина тоже. Население Хомутово немаленькое. И всё это население едет заправляться на бывший пост ГАИ, отсюда и пробки. Дайте Крайсу в Хомутово бензин (с расчётом на Оёк и прочие села), тогда пробка на посту уменьшится в разы. Я согласна заправляться на 5–10 рублей дороже, но при условии не ночевать в очередях на Роснефти на посту».

«Больше всего интересно, почему в Иркутске, где в 30 километрах стоит НПЗ, огромные пробки и конские цены на топливо, а в том же Красноярске, где нет НПЗ, нет пробок на АЗС и цены приемлемые».

«Ситуация стабилизируется, видимо. Я очень этому рад».

Вчера губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности. Теперь жители отдалённых территорий смогут заливать бензин в канистры при наличии подтверждающих документов от местных властей. Это же правило распространяется на предприятия пищевой промышленности, аварийные службы и сельхозорганизации, которым необходимо поддерживать работу техники вдали от городов. С 28 июня в Иркутской области из-за проблем с топливом введён режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.