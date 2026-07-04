«Очереди тают, вопросы остаются»: бензиновый кризис глазами иркутян

Ситуация на иркутских АЗС стабилизируется, показал опрос СИА. Иркутяне рассказали, что после поступления топлива на независимые АЗС ожидание в очередях сократилось до 5–40 минут, хотя еще недавно оно составляло 6-9 часов. Однако в близлежащих населённых пунктах (Хомутово, Ангарск, Шелехово) перебои сохраняются.
Обращаем внимание, что «КрайсНефть» и БРК опубликовали списки АЗС, куда поступило топливо (продукт есть не во всех точках сети).
Как заправлялись иркутяне 3–4 июля: вот что они рассказывают
- «Заправился на Крайсе на Трактовой днём за 30 минут».
- «Крайс, Сергеева, 30 минут, отлично работают ребята».
- «На Крайсе возле Покровского рынка заправился сегодня за 12 мин, очередь метров 300 была, быстро двигалась! 92-й по 78.70, по-моему, зато 12 часов стоять не надо!»
- «Сегодня заправился на Крайсе на Сергеева, очередь шла быстро, я постояла 15 минут, были регулировщики, которые направляли машины, заправщики на каждой колонке. Всё чётко и быстро».
- «Иркутск, Ширямова, 04.07.2026, стоял 40 мин с 6:20».
- «Заправилась на Крайсе без очереди, но цена выше, чем на Роснефти...»
- «Крайс, объездная, в 11:00 — за 20 минут, супер сервис».
- «Вчера был бензин на Крайснефти на Ширямова и Кузьмихе. На Ширямова очередь круговая, движется быстро, есть заправщики, по крайней мере вчера так было».
- «Появилось топливо, но по завышенной цене — на 12 рублей дороже, чем на Роснефти».
- «ФАС, подключитесь, пусть цены проверят».
- «Вчера, 3.07, заправили машину мужа на Крайсе (объездная Ново-Ленино) за 30 минут (если точнее — 31 минуту... специально из интереса засекала), 30 литров. Под утро он мою машину там же заправил — 30 литров до полного вообще без очереди (меньше 10 машин даже за очередь не считаю)».
- «На Трактовой к очереди на Роснефть добавился хвост на Крайс... Решили заправиться на Роснефти со стороны Олега Кошевого... Курсирует авто полиции... 50 литров в бак... Стояли ночью без жары 3 часа... Бедный кассир обслуживала одна».
- «Встал в очередь вчера в 22:00 на Роснефти во 2-м Иркутске, около часа ночи я с полным баком. Регулировщики и ГИБДД молодцы!»
- «Утро 4 июля, часов 5:30, заправка на Старо-Кузьмихинской. Крайс, 2 минуты — полный бак».
- «Роснефть на Ширямова: сегодня в 7:00 встал в очередь, в 8:10 заправился».
- «В Шелехове на БРК нет бензина».
- «Стою в очереди на данный момент. Полтора часа прошло, сдвинулись на половину очереди. Ангарск, 14 мкр. Роснефть либо Крайс».
- «Ориентировочно в 14:00–15:00 подъехала на Крайс в Хомутово. Очереди не было вообще, как и бензина тоже. Население Хомутово немаленькое. И всё это население едет заправляться на бывший пост ГАИ, отсюда и пробки. Дайте Крайсу в Хомутово бензин (с расчётом на Оёк и прочие села), тогда пробка на посту уменьшится в разы. Я согласна заправляться на 5–10 рублей дороже, но при условии не ночевать в очередях на Роснефти на посту».
- «Больше всего интересно, почему в Иркутске, где в 30 километрах стоит НПЗ, огромные пробки и конские цены на топливо, а в том же Красноярске, где нет НПЗ, нет пробок на АЗС и цены приемлемые».
- «Ситуация стабилизируется, видимо. Я очень этому рад».
Вчера губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности. Теперь жители отдалённых территорий смогут заливать бензин в канистры при наличии подтверждающих документов от местных властей. Это же правило распространяется на предприятия пищевой промышленности, аварийные службы и сельхозорганизации, которым необходимо поддерживать работу техники вдали от городов. С 28 июня в Иркутской области из-за проблем с топливом введён режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.