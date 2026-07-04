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Судьба старого аэропорта решится в Политехе: что построят на месте взлетной полосы?

В сентябре 2026 года стартует первый этап 28-й сессии Международного Байкальского зимнего градостроительного университета. Традиционная площадка на базе ИРНИТУ соберет ведущих российских и зарубежных экспертов для разработки стратегии развития городских территорий.

Главной темой 28-й сессии станет комплексная трансформация территории действующего аэропорта. Участникам предстоит разработать сценарии интеграции этой обширной зоны в городскую среду после ввода в эксплуатацию нового аэропортового комплекса.

— Нынешняя сессия посвящена одной из ключевых задач развития нашего региона. Перед участниками стоит задача спроектировать многофункциональную, комфортную для жизни и работы среду будущего этой территории. Разработка концепции станет важным шагом к улучшению городской инфраструктуры, — обозначил позицию правительства Иркутской области губернатор Игорь Кобзев.

По словам ректора ИРНИТУ Михаила Корнякова, уникальность Зимнего университета заключается в междисциплинарном подходе:

— Мы не разделяем архитектуру и экономику или инфраструктуру и социологию. Мы соединяем их в едином образовательном процессе. Здесь мы выращиваем элиту градостроительной отрасли — специалистов, которые мыслят системно и создают проекты мирового уровня.

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Напомним, по итогам 2025 года пассажиропоток действующего аэропорта впервые превысил отметку в 4 млн человек. Это вдвое больше показателей 2021 года, что свидетельствует о колоссальной нагрузке на существующую инфраструктуру. Важным шагом для улучшения сервиса стало открытие нового терминала внутренних линий 11 июня 2025 года. Однако, как отмечают эксперты, модернизация старого комплекса лишь подчеркивает необходимость строительства полноценного нового аэропортового комплекса с современной полосой вдали от городской черты.

При этом в 2025 году глава региона анонсировал начало работ по созданию новой воздушной гавани. Поручение возвести его за чертой города дал Президент Владимир Путин. Строительство станет самым масштабным проектом региона за последние 50 лет. Он будет расположен на площадке „Ключевая“ между Шелеховом и Ангарском. Строительство нового терминала с 2028 года включено в федеральный проект «Развитие опорной сети аэродромов» нацпроекта «Эффективная транспортная система». 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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