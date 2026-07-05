«КрайсНефть» закрыла АЗС на Трактовой и открыла новую на Ширямова

Сеть АЗС «КрайсНефть» приняла решение о приостановке продажи бензина АИ‑92 и АИ‑95 физическим лицам на станции по адресу Трактовая, 16 в Иркутске, сообщила компания.

«Это связано со снижением трафика после того, как данная АЗС выполнила свою задачу по разгрузке очередей на ближайших заправках и сокращению пробок в Ленинском районе. Освободившиеся объемы топлива перераспределены на наиболее загруженные объекты», – говорится в сообщении.

С 5 июля открывается новая станция для продажи бензина физическим лицам по адресу улица Ширямова, 22А. Ближайшими АЗС с продажей АИ‑92 и АИ‑95 от закрытой станции остаются заправка в поселке Мамоны и АЗС №31 на улице Челябинской в Иркутске.

Недавно сеть начала продавать бензин АИ-92 и АИ-95 физическим лицам в объеме 30 литров на один автомобиль в Иркутске, Ангарске и поселке Мамоны. Некоторое время топливо отпускалось только по картам. Ранее, как заявил губернатор Игорь Кобзев, компании «КрайсНефть» уже отгружены первые объемы оплаченного топлива, но, учитывая ситуацию, на федеральном штабе им пока рекомендовали не отказываться от лимитов отпуска.