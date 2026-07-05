Бензиновый кризис позади? Цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 5 июля

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, направленный на обеспечение стабильности внутреннего рынка топлива. Главная новация документа — разрешение смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для получения готового автомобильного топлива. На местах острота проблемы постепенно снижается. В Иркутске ситуация стабилизировалась, рынок возвращается в нормальное русло — очереди заметно сократились, хотя в городе всё ещё остаются АЗС, где топливо по-прежнему отсутствует. Сегодня сеть «Крайснефть» закрыла точку на Трактовой, но открыла новую заправку на Ширямова.

Однако, когда ажиотаж спал и проблема физического доступа к бензину отошла на второй план, фокус внимания иркутян сместился. Горожане стали все больше обращать внимание на цены и задаются вопросом о качестве реализуемого горючего.

СИА публикует актуальную карту цен и наличия топлива на 5 июля.

На заправках «КрайсНефть»

АИ-92 — 77 рублей 80 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 81 рубль 40 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-98 — 121 рубль (цены не изменились за сутки)

Дт — 97 рублей 90 копеек (+2 рубля 40 копеек за сутки)

Сеть приняла решение о приостановке продажи бензина АИ‑92 и АИ‑95 физическим лицам на станции по адресу Трактовая, 16. С 5 июля открывается новая станция для продажи бензина физическим лицам по адресу улица Ширямова, 22А. Ближайшими АЗС с продажей АИ‑92 и АИ‑95 от закрытой станции остаются заправка в поселке Мамоны и АЗС №31 на улице Челябинской в Иркутске.

На АЗС продается бензин АИ-92 и АИ-95 физическим лицам в объеме 30 литров на один автомобиль.

На заправках БРК

АИ-92 — 73 рубля 50 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 77 рублей 30 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-100 — 115 рублей (цены не изменились за сутки)

Дт — 91 рубль 50 копеек (цены не изменились за сутки)

Компания возобновила продажу топлива для физических лиц по всей Иркутской области. При этом некоторые АЗС работают только для юридических лиц. Ранее компания объявила о поэтапном прекращении отпуска бензина физлицам на фоне критической ситуации с поставками.

На заправках ОМНИ

АИ-92 — 75 рублей 70 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 79 рублей 80 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-100 — 116 рублей (цены не изменились за сутки)

Дт — 93 рубля 50 копеек (цены не изменились за сутки)

Актуального комментария получить не удалось.

На заправках «Роснефть»

АИ-92 — 65 рубля 10 копеек (+50 копеек за сутки)

АИ-95 — 68 рублей 80 копеек (+50 копеек за сутки)

АИ-100 — 95 рубля 5 копеек (+50 копеек за сутки)

Дт — 85,20 рублей (+20 копеек за сутки)

На АЗС сети есть бензин и дизель для физлиц. Уточнять наличие конкретного вида топлива нужно самостоятельно при въезде на станцию. Визиты рекомендуют планировать с небольшим запасом времени. На горячей линии заявили, что запасы топлива стабильны, лимиты вводятся ситуативно и имеют локальный характер.

На заправках «Газпромнефть»

АИ-92 — 73 рубля 7 копеек (+1 рубль 21 копейка за сутки)

АИ-95 — 78 рублей 13 копеек (+91 копейка за сутки)

АИ-98 — 119,5 рублей (+5 копеек за сутки)

Дт — 98,66 рубль (-5 копеек за сутки)

Бензин на АЗС по-прежнему отсутствует. Приобрести можно только дизель до 80 литров в день.

Напомним, 3 июля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности. Теперь жители отдалённых территорий смогут заливать бензин в канистры при наличии подтверждающих документов от местных властей. Это же правило распространяется на предприятия пищевой промышленности, аварийные службы и сельхозорганизации, которым необходимо поддерживать работу техники вдали от городов. С 28 июня в Иркутской области из-за проблем с топливом введён режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.