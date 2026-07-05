До 18 месяцев передышки: Путин подписал закон об ипотечных каникулах для семей с двумя детьми

С 1 сентября 2026 года российские семьи с двумя и более детьми получат право на ипотечные каникулы сроком до полутора лет. Соответствующий закон, принятый Госдумой в конце июня и одобренный Советом Федерации 1 июля, подписал президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Главное отличие новой меры поддержки от действующих правил — отсутствие необходимости доказывать финансовые трудности. Если сейчас для получения полугодовой отсрочки платежей требуется падение доходов минимум на 20% или высокая долговая нагрузка, то по новому закону достаточно предоставить банку свидетельство о рождении (или усыновлении) второго ребенка либо удостоверение многодетной семьи.

Льготный период составит максимум 18 месяцев и должен завершиться к моменту, когда ребенку исполнится полтора года. Механика выплат выглядит следующим образом: первые полгода заемщик полностью освобождается от платежей. Начиная с седьмого месяца банк начнет начислять проценты на остаток основного долга по ставке, зафиксированной в договоре до начала каникул. Эта сумма не будет капитализироваться, а аккумулируется и подлежит выплате после завершения льготного периода. При этом семья может выйти из каникул досрочно, просто уведомив кредитора.

Важная особенность инициативы заключается в ее обратной силе: мера распространяется в том числе на жилищные кредиты, взятые до вступления закона в силу. Кроме того, документ закрепляет юридический статус рождения детей как «особых обстоятельств», а не «трудной жизненной ситуации». Напомним, что ранее глава профильного комитета Госдумы Анатолий Аксаков анонсировал переход к гибкой ставке по семейной ипотеке, которая будет снижаться при появлении каждого следующего ребенка: 10% за первого, 6% за второго и 4% за третьего.