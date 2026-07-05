Путин заморозил порог выручки для уплаты НДС на уровне 20 млн рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает льготу для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН). Порог годовой выручки, позволяющий не платить НДС, заморожен на уровне 20 млн рублей до конца 2029 года.

Ранее действовавшая стратегия предполагала поэтапное ужесточение требований: порог должен был снизиться до 15 млн рублей с 2027 года и до 10 млн рублей с 2028 года. Подписанный документ переносит эти сроки — снижение до 15 млн произойдет только в 2030 году, а до 10 млн — в 2031-м.

По оценке Министерства финансов РФ, сохранение текущего лимита позволит более чем 360 тысячам предпринимателей избежать дополнительной налоговой нагрузки и необходимости вести сложный документооборот по НДС. Напомним, что инициатива получила единогласную поддержку Госдумы во втором и третьем чтениях 24 июня 2026 года. Ранее бизнес-объединения также обратились к правительству с просьбой синхронизировать пороги по доходам для патентной системы налогообложения (ПСН) с новыми правилами УСН.

Опрос «Опоры России» показал, что из-за налоговой нагрузки около 21% предпринимателей рассматривают дробление бизнеса как способ ее снижения.