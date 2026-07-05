Путин подписал закон о поддержке топливного рынка

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс. Документ направлен на обеспечение стабильности внутреннего рынка топлива и размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Главная новация касается производства высокооктанового бензина. Теперь компаниям разрешено смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для получения готового автомобильного топлива. При этом объем использованного сырья будет учитываться при расчете акцизов, что позволит легально оптимизировать налогообложение. На сбор подтверждающих документов производителям отводится три месяца — за этот же срок нужно успеть подать заявление на вычет акциза.

Закон также расширяет меры государственной поддержки:

Демпфер: производители получают право на демпфирующую выплату не только за чистый продукт, но и за бензин, полученный методом смешения. Аналогичная льгота предусмотрена и для импортеров, однако доступ к ней получат только организации из специального перечня, который утвердит правительство.

производители получают право на демпфирующую выплату не только за чистый продукт, но и за бензин, полученный методом смешения. Аналогичная льгота предусмотрена и для импортеров, однако доступ к ней получат только организации из специального перечня, который утвердит правительство. ЕАЭС и импорт: Для поставок из стран Евразийского экономического союза коэффициент возмещения затрат повышается с 0,68 до 0,9. Для топлива из других государств компенсация будет рассчитываться исходя из индикативной цены АИ-92 на индийском рынке плюс расходы на транспортировку из индийских портов.

Для поставок из стран Евразийского экономического союза коэффициент возмещения затрат повышается с 0,68 до 0,9. Для топлива из других государств компенсация будет рассчитываться исходя из индикативной цены АИ-92 на индийском рынке плюс расходы на транспортировку из индийских портов. Модернизация НПЗ: Срок соглашений по модернизации заводов продлен до конца 2026 года для предприятий, инвестирующих в развитие более 100 млрд рублей. Доля выпуска прямогонного бензина теперь будет рассчитываться по итогам каждого налогового периода.

Важно отметить ретроактивность норм: положения об обеспечении внутреннего рынка применяются к отношениям, возникшим с 1 июня 2026 года, а нормы о модернизации заводов действуют с 1 января 2026 года.