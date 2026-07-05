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Топ-10 лидеров продаж июня: китайский Tenet обошел Toyota и закрепился в тройке лучших марок России

Автомобильный рынок России продолжает уверенное восстановление. В июне объем продаж новых легковых машин вырос на 29%, достигнув отметки в 116 276 единиц. По итогам первого полугодия рост составил почти 15%. Как отмечает эксперт агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, такой скачок во многом обусловлен эффектом низкой базы прошлого года.

Бессменным лидером остается бренд LADA: за месяц продано чуть более 28 тысяч автомобилей, а суммарно за полгода — свыше 152 тысяч. Китайский бренд Haval уверенно удерживает вторую позицию (16 148 шт.), вплотную к нему подбирается новый игрок — марка Tenet (12 636 шт.). Замыкают топ-10 Geely, Changan, Belgee и японские бренды Toyota, Mazda, а также новичок Jaecoo.

В модельном рейтинге по-прежнему доминирует семейство LADA Granta (11 289 ед.), хотя его популярность снизилась на 2% год к году.

В десятку самых продаваемых моделей вошли:

  1. Haval Jolion (7 870 шт.);
  2. Tenet T7 (6 798 шт.);
  3. LADA Vesta (5 666 шт.);
  4. Tenet T4L (3 683 шт.);
  5. LADA Niva Travel (3 283 шт.);
  6. LADA Iskra (3 045 шт.);
  7. Geely Monjaro (2 886 шт.);
  8. Belgee X50+ (2 681 шт.);
  9. Changan UNI-S (2 607 шт.).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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