Топ-10 лидеров продаж июня: китайский Tenet обошел Toyota и закрепился в тройке лучших марок России

Автомобильный рынок России продолжает уверенное восстановление. В июне объем продаж новых легковых машин вырос на 29%, достигнув отметки в 116 276 единиц. По итогам первого полугодия рост составил почти 15%. Как отмечает эксперт агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, такой скачок во многом обусловлен эффектом низкой базы прошлого года.
Бессменным лидером остается бренд LADA: за месяц продано чуть более 28 тысяч автомобилей, а суммарно за полгода — свыше 152 тысяч. Китайский бренд Haval уверенно удерживает вторую позицию (16 148 шт.), вплотную к нему подбирается новый игрок — марка Tenet (12 636 шт.). Замыкают топ-10 Geely, Changan, Belgee и японские бренды Toyota, Mazda, а также новичок Jaecoo.
В модельном рейтинге по-прежнему доминирует семейство LADA Granta (11 289 ед.), хотя его популярность снизилась на 2% год к году.
В десятку самых продаваемых моделей вошли:
- Haval Jolion (7 870 шт.);
- Tenet T7 (6 798 шт.);
- LADA Vesta (5 666 шт.);
- Tenet T4L (3 683 шт.);
- LADA Niva Travel (3 283 шт.);
- LADA Iskra (3 045 шт.);
- Geely Monjaro (2 886 шт.);
- Belgee X50+ (2 681 шт.);
- Changan UNI-S (2 607 шт.).