Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Бензиновый кризис позади? Цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 5 июля
Путин подписал закон о поддержке топливного рынка
«КрайсНефть» закрыла АЗС на Трактовой и открыла новую на Ширямова
Все материалы сюжета

Песков: Запад стоит за Киевом, поэтому конфликт превратился в настоящую войну

Читайте также:

«Первый рубеж пройден»: Путин заявил о полном освобождении ЛНР и взятии стратегической Константиновки
4 июля 2026
Захарова: НАТО и Украина разрабатывают оружие для ударов по авиабазам России
30 июня 2026

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, что конфликт на Украине фактически превратился в полноценную войну против России, поскольку за Киевом стоят западные страны, передаёт газета "Ведомости".

«За Киевом стоят Берлин, Париж, Гаага, Осло и, к сожалению, Вашингтон. Им помогают целиться через спутники, наводить зарубежное вооружение на наши цели с использованием всей их инфраструктуры», — подчеркнул Песков.

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Германия внесёт крупнейший вклад в новый пакет помощи Украине от НАТО, который оценивается в 70 миллиардов евро. В июне Германия также анонсировала выделение Украине 400 миллионов долларов на системы ПВО и ракеты Patriot.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (960)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес