Песков: Запад стоит за Киевом, поэтому конфликт превратился в настоящую войну

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, что конфликт на Украине фактически превратился в полноценную войну против России, поскольку за Киевом стоят западные страны, передаёт газета "Ведомости".

«За Киевом стоят Берлин, Париж, Гаага, Осло и, к сожалению, Вашингтон. Им помогают целиться через спутники, наводить зарубежное вооружение на наши цели с использованием всей их инфраструктуры», — подчеркнул Песков.

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Германия внесёт крупнейший вклад в новый пакет помощи Украине от НАТО, который оценивается в 70 миллиардов евро. В июне Германия также анонсировала выделение Украине 400 миллионов долларов на системы ПВО и ракеты Patriot.