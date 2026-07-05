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65 рублей за поездку: список маршрутов в Иркутске, которые подорожают с середины июля

В Иркутске стартует поэтапное повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Администрация города подтвердила, что перевозчики уведомили власти о росте тарифов, и первые изменения ждут пассажиров уже через две недели — с 14 июля. Повышение коснется как муниципальных автобусов, так и маршрутных такси.

График подорожания выглядит следующим образом:

  • 14 июля: Первой под удар попадает «десятка» (маршрут №10, Ново-Ленино — п. Боково). Стоимость разовой поездки вырастет до 45 рублей.
  • 15 июля: Ценники изменятся сразу на нескольких ключевых направлениях. На маршрутах №3 и №80 (связывают окраины, центр и аэропорт) днем проезд будет стоить 60 рублей, а после 20:00 цена поднимется до 65 рублей. В этот же день до 65 рублей подорожают маршруты №56, 81 и 83, следующие к Центральному рынку.
  • 16 июля: На маршрутах №10к и №65 тариф составит 45 рублей днём и 50 рублей вечером. Одновременно до 65 рублей поднимется цена на маршруте №45 (Первомайский — Плотина ГЭС — Аэропорт).
  • 17 июля: Изменения затронут востребованные направления №2, 4, 6к и 66. Цена установится в диапазоне от 50 до 65 рублей.
  • 18 июля: На маршруте №10т (Реабилитационный центр — Центральный рынок) поездка обойдется в 65 рублей. Маршрут обслуживают сразу несколько компаний («Статус», «Бригада», «Ковчег», «Полина», «ТрансКом», «Экспресс-авто»).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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