65 рублей за поездку: список маршрутов в Иркутске, которые подорожают с середины июля

В Иркутске стартует поэтапное повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Администрация города подтвердила, что перевозчики уведомили власти о росте тарифов, и первые изменения ждут пассажиров уже через две недели — с 14 июля. Повышение коснется как муниципальных автобусов, так и маршрутных такси.

График подорожания выглядит следующим образом: