В Иркутской области официально установлена охранная зона памятника природы «Игирминский сосновый бор»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об установлении охранной зоны вокруг памятника природы регионального значения. Данная мера направлена на усиление защиты уникального природного комплекса, расположенного в Нижнеилимском районе.

Памятник природы представляет собой уникальный ландшафтный объект — массивы сухих южно-таёжных лесов на кварцевых песках. Территория бора омывается с востока Игирминским заливом Братского водохранилища, а с запада — Усть-Илимским водохранилищем. Расположение массива в долине реки Илим определяет его ключевую водоохранную и почвозащитную роль.

«Создание охранной зоны необходимо для предотвращения негативного антропогенного воздействия на всю территорию памятника природы и защиты уникальных лесных экосистем», — отметила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

На сегодняшний день работа по защите ценных территорий ведется планомерно: всего в регионе уже установлены охранные зоны 49 памятников природы. Создание такого буфера позволит сохранить уникальную флору Приангарья от вырубок и несанкционированной застройки, обеспечив экологическую безопасность района на десятилетия вперед.