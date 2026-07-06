Топливный кризис меняет прописку. Цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 6 июля

Топливный кризис, который в Иркутской области пошёл на спад, теперь добрался до Новосибирской. Меры, которые принимают региональные власти, схожи с иркутскими — лимиты, специальная заправка для общественного транспорта, коммунальных и оперативных служб. Рассуждая о будущем, иркутяне считают, что сокращение очередей нельзя считать окончанием кризиса. Во-первых, в отдаленных районах региона по-прежнему наблюдаются перебои с поставками. Во-вторых, пока цены не вернутся на прежний уровень, а дефицит не перестанет компенсироваться за счет импорта, говорить о завершении топливного кризиса преждевременно.

СИА публикует актуальную карту цен и наличия топлива на 6 июля.

На заправках «КрайсНефть»

АИ-92 — 77 рублей 80 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 81 рубль 40 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-98 — 121 рубль (цены не изменились за сутки)

Дт — 99 рублей 90 копеек (+3 рубля за сутки)

Сеть приняла решение о приостановке продажи бензина АИ‑92 и АИ‑95 физическим лицам на станции по адресу Трактовая, 16. С 5 июля открывается новая станция для продажи бензина физическим лицам по адресу улица Ширямова, 22А. Ближайшими АЗС с продажей АИ‑92 и АИ‑95 от закрытой станции остаются заправка в поселке Мамоны и АЗС №31 на улице Челябинской в Иркутске.

На АЗС продается бензин АИ-92 и АИ-95 физическим лицам в объеме 30 литров на один автомобиль.

На заправках БРК

АИ-92 — 73 рубля 50 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 77 рублей 30 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-100 — 115 рублей (цены не изменились за сутки)

Дт — 91 рубль 50 копеек (цены не изменились за сутки)

Компания возобновила продажу топлива для физических лиц по всей Иркутской области. При этом некоторые АЗС работают только для юридических лиц.

На заправках ОМНИ

АИ-92 — 75 рублей 70 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 79 рублей 80 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-100 — 116 рублей (цены не изменились за сутки)

Дт — 93 рубля 50 копеек (цены не изменились за сутки)

Актуального комментария получить не удалось.

На заправках «Роснефть»

АИ-92 — 65 рубля 20 копеек (+10 копеек за сутки)

АИ-95 — 68 рублей 80 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-100 — 95 рубля 5 копеек (цены не изменились за сутки)

Дт — 85,20 рублей (цены не изменились за сутки)

На АЗС сети есть бензин и дизель для физлиц. Уточнять наличие конкретного вида топлива нужно самостоятельно при въезде на станцию. Визиты рекомендуют планировать с небольшим запасом времени. На горячей линии заявили, что запасы топлива стабильны, лимиты вводятся ситуативно и имеют локальный характер.

На заправках «Газпромнефть»

АИ-92 — 74 рубля 28 копеек (+58 копеек за сутки)

АИ-95 — 78 рублей 13 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-98 — 119,5 рублей (цены не изменились за сутки)

Дт — 98,61 рубль (-5 копеек за сутки)

Бензин на АЗС по-прежнему отсутствует. Приобрести можно только дизель до 80 литров в день.

Напомним, 3 июля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности. Теперь жители отдалённых территорий смогут заливать бензин в канистры при наличии подтверждающих документов от местных властей. Это же правило распространяется на предприятия пищевой промышленности, аварийные службы и сельхозорганизации, которым необходимо поддерживать работу техники вдали от городов. С 28 июня в Иркутской области из-за проблем с топливом введён режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.