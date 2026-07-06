«Ловушка для скидок»: чем опасна новая методика проверок Роспотребнадзора для любителей красной икры

Роспотребнадзор предложил новый индикатор риска для внеплановых проверок бизнеса. Основанием для визита инспекторов к производителям икры, молока и обуви станет продажа товаров по цене на 30% ниже среднемесячной рыночной. Для безалкогольных напитков порог отклонения предлагается установить на уровне 60%, сообщает газета "Ведомости".

По задумке ведомства, которую они разрабатывают совместно с оператором системы маркировки ЦРПТ, резкое снижение цены может указывать на контрафакт или нарушение техрегламентов. Данные о стоимости будут автоматически поступать от системы «Честный знак».

Однако бизнес встретил инициативу в штыки. Президент ВАРПЭ Герман Зверев указал на грубую ошибку в методике:

«Средняя цена икры лососевых и осетровых рассчитывается совокупно. Но если первая стоит 9–14 тысяч рублей за кг, то вторая — от 60 тысяч. Кроме того, в один ряд поставлена натуральная и структурированная икра, которая в разы дешевле».

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупреждает: новые правила могут привести к обратному эффекту.

«Чтобы не попасть под проверки, ритейлеры просто перестанут закупать дешевый товар, а собственные торговые марки сетей окажутся под ударом», — считает партнер консалтинговой компании Neo Альбина Корягина.

В итоге инициатива, призванная защитить потребителя, рискует спровоцировать рост цен во всей отрасли и лишить россиян возможности покупать качественную продукцию со скидками.

Напомним, за 2025 год средняя стоимость баночки натуральной красной икры весом 200 граммов выросла на 33%, приблизившись к отметке в 3 тысячи рублей. Несмотря на значительное удорожание натурального продукта, спрос на красную икру увеличился на 3%. В то же время рост продаж заменителей лососевых продуктов составил целых 18%. Эксперты связывают такую динамику с доступностью цены и широким ассортиментом искусственных аналогов. Замечено, что искусственная икра отличается низким содержанием калорий и отсутствием холестерина.