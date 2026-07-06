Прощай, мелкий шрифт: какие главные уловки банков запретил новый меморандум по вкладам

Крупнейшие игроки банковского сектора — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк и Совкомбанк — договорились о единых правилах игры с клиентами. На Финансовом конгрессе ЦБ был представлен «Меморандум добросовестного информирования потребителей об условиях вкладов». Документ разработан Ассоциацией банков России совместно с ФАС и Центробанком, сообщает газета "Ведомости".

Главная цель соглашения — прекратить практику введения клиентов в заблуждение при оформлении депозитов. Банки обязуются отказаться от манипулятивного дизайна на сайтах:

Никаких галочек: нельзя автоматически проставлять согласие клиента на дополнительные услуги (страховки или пакеты услуг) ради завышения ставки.

Вся правда на одной странице: информация о доходности должна быть прозрачной. Если ставка меняется со временем, все условия должны быть видны сразу, без скроллинга мелким шрифтом.

Единая витрина: унифицируются требования к отображению продуктов. Банки не смогут прятать невыгодные условия за яркими баннерами максимальной доходности.

К соглашению уже присоединились семь кредитных организаций. Вице-президент Сбербанка Анна Попова подчеркнула, что участники добровольно отказываются от уловок вроде выделения самой высокой ставки крупным шрифтом при сокрытии условий её получения внизу страницы.

Банк России берет паузу на полгода для оценки эффективности инициативы. Как отметил зампред ЦБ Михаил Мамута, если жалобы граждан на непонятные условия снизятся, регулятор будет считать эксперимент успешным. Это может стать первым шагом к полному саморегулированию финансового рынка.