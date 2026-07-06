Парадокс роста: почему выручка магазинов одежды растет, а их владельцы массово несут миллионные убытки

По итогам 2025 года 34% брендов массового сегмента одежды оказались убыточными. Такие данные приводит Fashion Consulting Group (FCG), проанализировавшая топ-100 крупнейших игроков рынка. Ситуация в премиальном сегменте выглядит еще тревожнее: там убытки зафиксировали уже 40% компаний, сообщает газета "Ведомости".

Для сравнения: в 2022 году доля убыточных массовых марок составляла всего 18%, а люксовых — 22%. Гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс отмечает, что высокая конкуренция и агрессивные скидочные программы вынуждают бизнес работать на грани рентабельности.

Статистика подтверждает слова эксперта. Согласно подсчетам «Ведомостей» на основе данных СПАРК-Интерфакс:

ООО «Твоё»: увеличило чистый убыток более чем в 1,5 раза — до 620,8 млн руб. При этом выручка компании парадоксальным образом выросла на 2,5%, достигнув 17 млрд руб.

ГК «Август» (бренд Oodji): впервые за три года ушла в минус. Убыток составил 819,2 млн руб. против прибыли в 58 млн руб. годом ранее. Выручка сети рухнула с 6,7 млрд до 5,6 млрд руб.

На фоне этих цифр участники рынка предпочитают отмалчиваться: запрос в «Твоё» остался без ответа, комментариев от ООО «Август» также получить не удалось.