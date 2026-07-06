Трамп и Зеленский встретятся на саммите НАТО в Анкаре — Reuters

Reuters сообщил, что президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретятся на полях саммита НАТО в Анкаре, который пройдет 7–8 июля. Об этом агентство сообщает со ссылкой на американского чиновника, передаёт РБК.

«Президент испытывает острую необходимость попытаться положить конец украинскому конфликту», — отметил источник, добавив, что Трамп также намерен призвать союзников по НАТО увеличить оборонные расходы.

После встречи с Зеленским Трамп, вероятно, продолжит контакты с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, у американского лидера запланирована встреча с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, который отвечает за переходный период в стране.

Накануне, 4 июля, Трамп провел телефонные переговоры с Зеленским, в ходе которых они договорились продолжить диалог лично на саммите в Анкаре. Зеленский сообщил, что обсуждались текущая ситуация на фронте и дипломатические вопросы.

В тот же день Трамп общался по телефону с Путиным почти полтора часа. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что разговор позволил откровенно обсудить важные двусторонние и международные темы.

Ранее в Кремле заявляли, что рассчитывают на продолжение посреднических усилий Вашингтона и возобновление переговорного процесса.