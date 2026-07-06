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Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
«Рано радоваться»: почему исчезновение очередей на АЗС Иркутска может быть лишь затишьем
Топливный кризис меняет прописку. Цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 6 июля
Россия увеличила импорт бензина из Беларуси до исторического максимума: главное за выходные
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Россия увеличила импорт бензина из Беларуси до исторического максимума: главное за выходные

К текущему утру стало известно следующее: власти Новосибирской области ввели приоритетную заправку для экстренных служб, Путин подписал закон о поддержке топливного рынка, «КрайсНефть» закрыла АЗС на Трактовой и открыла новую на Ширямова. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Топливный кризис в Новосибирске

На фоне острого дефицита бензина и дизеля в регионе, где большинство АЗС закрыты, а на оставшихся выстроились километровые очереди, областные власти пошли на экстренные меры. Была организована специальная заправка для общественного транспорта, коммунальных и оперативных служб на станциях сети «Газпромнефть», чтобы обеспечить работу критически важного городского транспорта. Об этом пишет ТАСС.

Продление льготы на УСН

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает льготу для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения. Порог годовой выручки, позволяющий не платить НДС, заморожен на уровне 20 млн рублей до конца 2029 года. Ранее действовавшая стратегия предполагала поэтапное ужесточение требований: порог должен был снизиться до 15 млн рублей с 2027 года и до 10 млн рублей с 2028 года.

Высокооктановое топливо и налоги

Президент подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс. Главная новация касается производства высокооктанового бензина. Теперь компаниям разрешено смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для получения готового автомобильного топлива.

При этом объем использованного сырья будет учитываться при расчете акцизов, что позволит легально оптимизировать налогообложение.

Белорусский бензин

Россия резко нарастила закупки бензина в Белоруссии, установив абсолютный максимум за всю историю наблюдений. С 1 по 25 июня 2026 года импорт топлива из соседней страны достиг 141 тысячи тонн, что более чем вдвое превысило объем поставок за предыдущий полный месяц.

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Топливный кризис меняет прописку. Цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 6 июля
6 июля 2026

Данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомились «Ведомости», показывают, что нынешний показатель в 141 тысячу тонн кардинально отличается от ситуации годичной давности – в июне 2025-го импорт составлял всего 1 тысячу тонн.

«Крайс» теперь на Ширямова

Сеть АЗС «КрайсНефть» приняла решение о приостановке продажи бензина АИ‑92 и АИ‑95 физическим лицам на станции по адресу Трактовая, 16 в Иркутске. С 5 июля открывается новая станция для продажи бензина физическим лицам по адресу улица Ширямова, 22А. Ближайшими АЗС с продажей АИ‑92 и АИ‑95 от закрытой станции остаются заправка в поселке Мамоны и АЗС №31 на улице Челябинской в Иркутске.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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