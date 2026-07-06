«Это иллюзия»: зампред ЦБ Заботкин объяснил, почему слабый рубль не спасет бюджет

Зампред Банка России Алексей Заботкин назвал мифом утверждение о том, что слабая национальная валюта выгодна для бюджета страны. В эфире радио РБК он пояснил: хотя при дешевом рубле нефтегазовые доходы в пересчете на единицу валюты действительно увеличиваются, это неизбежно провоцирует высокую инфляцию. Рост цен вынуждает государство индексировать расходы, что нивелирует всю выгоду для казны.

«Это иллюзия, более слабый курс поможет бюджету на каком-то значимом горизонте», — заявил господин Заботкин.

Он также признал, что достичь низкой инфляции в последние пять лет не удавалось, но подчеркнул, что ответственная денежно-кредитная политика способна исправить ситуацию в будущем.

На этом фоне мнения разделились. Если ЦБ выступает за стабильность, то главы крупнейших банков смотрят на ситуацию иначе. Главы ВТБ и Сбербанка Андрей Костин и Герман Греф ранее высказывались против слишком крепкого рубля, считая, что его ослабление необходимо для создания условий экономического развития.

Бизнесмен Олег Дерипаска видит в крепком рубле угрозу для российской экономики. По его словам, крепкая нацвалюта уже привела к потере конкурентоспособности российских компаний, убыткам сотен тысяч предприятий и поставила под угрозу 3 млн рабочих мест. Потери бюджета от такой политики Дерипаска оценил в 6 трлн рублей, заявив, что деловой мир поражается «упорству в бессмысленном укреплении рубля».