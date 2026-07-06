Работодатели Сибири назвали главный навык для рабочих профессий

Российские работодатели, в том числе из Сибирского федерального округа, составили рейтинг самых ценных компетенций для «синих воротничков». Более половины опрошенных компаний (53%) поставили на первое место высокое владение профессиональным инструментом и оборудованием, причем с начала года упоминание этого навыка в вакансиях выросло на 20%.

Согласно данным hh.ru, второе место в рейтинге занимает знание основ охраны труда и промышленной безопасности (29%), а замыкает тройку умение читать технические чертежи и схемы (20%). Среди гибких навыков работодатели больше всего ценят исполнительность и дисциплинированность (27%), а также неконфликтность и ориентацию на результат.

При этом самыми дефицитными качествами у соискателей названы ответственность и надёжность (34%), недостаток критического мышления (33%) и стрессоустойчивость (24%). Вознаградить обладателей нужных компетенций зарплатой выше рыночной готовы 60% компаний, а ещё 13% хотели бы это сделать при наличии дополнительного фонда оплаты труда.