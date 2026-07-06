В центре Иркутска построят новый апарт-отель

В Иркутске построят новые апартаменты на улице Карла Маркса. Об этом в интервью «Газете Дело» рассказал Михаил Зубков, коммерческий директор компании-девелопера «Менеджмент. Девелопмент. Сервисы» (МДС).
По его словам, в самом центре города появится 100 номеров. Локация стратегически привлекательна — всего в двух шагах от Ангары и в пешей доступности от хороших ресторанов, музеев и ключевых туристических точек областного центра.
«Это будет объект с улучшенной отделкой. Мы использовали опыт, полученный в проекте "Смартаменты на Ширямова", чтобы усовершенствовать наполнение нового апарт-отеля, планировки и технические решения», — пояснил Михаил.
Хотя формат доходных апартаментов с возможностью посуточной аренды довольно активно развивается в Москве, Санкт-Петербурге и курортных городах уже более 5 лет, для Иркутска это всё еще относительно новая ниша. Тем не менее рынок демонстрирует активность:
- В июне введен в экслпуатацию объект «Смартаменты на Ширямова» в районе аэропорта.
- ГК «ВостСибСтрой» возводит в центре города апарт-отель «Эндемик».
Эксперты отмечают, что появление новых игроков свидетельствует о высоком инвестиционном потенциале туристического жилья в столице Приангарья.