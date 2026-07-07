Новый апарт-отель у аэропорта Иркутска откроется этой осенью

Строительство «Смартаментов на Ширямова» официально завершено — здание введено в эксплуатацию. Как рассказал в интервью Газете Дело коммерческий директор девелопера МДС Михаил Зубков, запуск проекта намечен уже на сентябрь.

«Со стороны может показаться, что работы еще идут, но такое впечатление складывается из-за ремонта улиц Ширямова и Восточный промузел. Там, где была гравийная дорога, появится асфальт и удобный подъезд к комплексу», — пояснил Зубков.

Сейчас внутри здания кипит внутренняя работа: полным ходом идет чистовая отделка номеров, за которой последует их меблировка. По графику застройщика этот этап продлится до августа.

Пока строители наводят лоск, управляющая компания «МТЛ-апарт» из Санкт-Петербурга ведет предзапускную кампанию. Менеджмент объекта уже определен: его возглавит опытный специалист, ранее открывавший премиальные комплексы в Петербурге и Новосибирске. Команда активно набирает персонал и открыла систему раннего бронирования для инвесторов. После комплектации номерного фонда отелю предстоит пройти официальную классификацию на 4 звезды.

Запуск «Смартаментов на Ширямова» подтверждает растущий тренд: формат доходных апартаментов с посуточной арендой перестает быть экзотикой для регионов. Если в Москве, Санкт-Петербурге и курортных городах эта ниша развивается больше пяти лет, то Иркутск только вступает в активную фазу. Рынок демонстрирует высокую активность: помимо компании МДС, ГК «ВостСибСтрой» возводит в центре города апарт-отель «Эндемик».