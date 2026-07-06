«Рано радоваться»: почему исчезновение очередей на АЗС Иркутска может быть лишь затишьем

Опрос СИА показал: очереди в Иркутске стали меньше, однако в отдаленных районах региона проблема сохраняется. Теперь пользователей волнует не только наличие бензина, но и его качество, а также цены. Большинство сходится во мнении: говорить об окончании топливного кризиса безусловно рано.

Об очередях и трудностях заправки в отдаленных районах Иркутской области:

«Иркутская область. Нижнеилимский район. Заправки работают два раза в неделю. С 12:00 до 22:00. 30 л в бак».

«В Черемхово сейчас нет бензина. На "Крайс" и БРК поставок нет. На "Роснефть" с вечера очередь занимать надо. Администрация города комментариев не дает».

«В Черемхово всего две заправки "Роснефть" работают. Очереди километровые. Дежурят Росгвардия и полиция».

«Пока заправки БРК, "Нефтемаркет" не начнут работать круглосуточно, очереди не победить. В п. Агинское люди ночуют в машинах, чтобы заправиться».

В Иркутске и близлежащих городах ситуация благополучнее:

«Усолье-Сибирское, "Роснефть": полчаса отстоял. В прошлый раз — 9 часов».

«В Ново-Ленино на "Крайсе" сегодня 6 минут в очереди».

«Очередь на "Роснефть" на Байкальской заканчивается, не доезжая ост. Лисиха... А не на Баррикад как раньше. Сработали принятые властями меры».

«Сегодня с 7:00 до 8:40 простоял на "Роснефти", заправился, при мне поменяли цену на бензин… 68.80».

«Приехали на "Роснефть" в Шелехово. Заправились за 40 минут».

«5 июля, Ангарск: подъехали, 5 минут — заправили и поехали. Может повезло, но проблем не было».

О ценах и качестве

«Если кризис и купируют, то цены вряд ли будут прежними», «Кризис позади, а цены впереди», «Вряд ли всё. Это просто результаты традиционного затыкания дыр вместо стратегических решений», — пишут водители.

Опасения вызывает решение властей разрешить выпуск топлива стандарта «Евро-3» отдельным заводам до конца 2026 года.

«Качество бензина теперь под вопросом», «Бензин плохого качества за более высокую цену!».

«Теперь понять, что залито в бак, очень сложно. Основные риски — сера, снижение ресурса двигателя и сажевых фильтров. Хочется верить, что приличное топливо сохранят хотя бы в небольших объемах».

«Какое "хорошее" решение — дико снизить качество... Машине хана. Нужно проверять бодягу перед заправкой, капремонт ляжет на ваши плечи».

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