«Рано радоваться»: почему исчезновение очередей на АЗС Иркутска может быть лишь затишьем

Опрос СИА показал: очереди в Иркутске стали меньше, однако в отдаленных районах региона проблема сохраняется. Теперь пользователей волнует не только наличие бензина, но и его качество, а также цены. Большинство сходится во мнении: говорить об окончании топливного кризиса безусловно рано.
Об очередях и трудностях заправки в отдаленных районах Иркутской области:
- «Иркутская область. Нижнеилимский район. Заправки работают два раза в неделю. С 12:00 до 22:00. 30 л в бак».
- «В Черемхово сейчас нет бензина. На "Крайс" и БРК поставок нет. На "Роснефть" с вечера очередь занимать надо. Администрация города комментариев не дает».
- «В Черемхово всего две заправки "Роснефть" работают. Очереди километровые. Дежурят Росгвардия и полиция».
- «Пока заправки БРК, "Нефтемаркет" не начнут работать круглосуточно, очереди не победить. В п. Агинское люди ночуют в машинах, чтобы заправиться».
В Иркутске и близлежащих городах ситуация благополучнее:
- «Усолье-Сибирское, "Роснефть": полчаса отстоял. В прошлый раз — 9 часов».
- «В Ново-Ленино на "Крайсе" сегодня 6 минут в очереди».
- «Очередь на "Роснефть" на Байкальской заканчивается, не доезжая ост. Лисиха... А не на Баррикад как раньше. Сработали принятые властями меры».
- «Сегодня с 7:00 до 8:40 простоял на "Роснефти", заправился, при мне поменяли цену на бензин… 68.80».
- «Приехали на "Роснефть" в Шелехово. Заправились за 40 минут».
- «5 июля, Ангарск: подъехали, 5 минут — заправили и поехали. Может повезло, но проблем не было».
О ценах и качестве
- «Если кризис и купируют, то цены вряд ли будут прежними», «Кризис позади, а цены впереди», «Вряд ли всё. Это просто результаты традиционного затыкания дыр вместо стратегических решений», — пишут водители.
- Опасения вызывает решение властей разрешить выпуск топлива стандарта «Евро-3» отдельным заводам до конца 2026 года.
- «Качество бензина теперь под вопросом», «Бензин плохого качества за более высокую цену!».
- «Теперь понять, что залито в бак, очень сложно. Основные риски — сера, снижение ресурса двигателя и сажевых фильтров. Хочется верить, что приличное топливо сохранят хотя бы в небольших объемах».
- «Какое "хорошее" решение — дико снизить качество... Машине хана. Нужно проверять бодягу перед заправкой, капремонт ляжет на ваши плечи».
Кризис закончился? О прогнозах
- «Отсутствие очереди не отменяет наличия кризиса».
- «Это была только репетиция»
- «Нет, это ажиотаж спал временно. Надо посмотреть хотя бы месяц».
- «Бензиновый кризис еще не начался».
- «Думаю, пока рано говорить о стабилизации. Поставка была. Но кто знает, будут ли другие поставки?».
- «Пока цены не вернутся на прежний уровень, очереди не исчезнут, а дефицит топлива перестанет компенсироваться за счёт поставок из-за рубежа, говорить о завершении топливного кризиса рано. Поэтому пока свой транспорт на стоянке».
- «Все события у вас впереди!» (из фильма «Собачье сердце»).