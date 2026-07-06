«Скупают электрички»: очереди за бензином спровоцировали бум продаж гибридов

В ряде регионов топливный кризис уже трансформирует потребительское поведение, однако это не означает критического падения авторынка. Как сообщил в интервью СИА Сергей Карро, один из учредителей сети автосалонов «Тачки», общая динамика остается стабильной. Рынок автомобилей с пробегом сохранит положительную траекторию роста, хотя структура спроса внутри сегментов может измениться.

Сергей Карро, один из учредителей сети автосалонов «Тачки».

Фото: Евгений Козырев

«Мы отмечаем рост интереса к гибридным и электрическим автомобилям, поскольку для покупателей всё большее значение приобретают экономичность и стоимость эксплуатации».

По мнению эксперта, ажиотажного взлета цен на гибриды пока не случилось.

«В отдельных случаях продавцы действительно пытаются воспользоваться повышенным спросом, но пока это скорее локальная реакция рынка, чем устойчивая тенденция», — уверен Сергей.

Что касается прогноза цен, делать далеко идущие выводы преждевременно. Текущая рыночная картина слишком неоднородна, чтобы формировать долгосрочную стратегию ценообразования.

«Если ситуация с топливом стабилизируется, рынок, скорее всего, вернется к привычной структуре спроса. Если же ограничения и дефицит сохранятся, интерес к гибридным и электрическим автомобилям продолжит расти. В любом случае покупатели будут всё больше обращать внимание на экономичность автомобиля. При этом я считаю, что рынок автомобилей с пробегом в целом сохранит положительную динамику, поскольку для большинства покупателей он остается наиболее доступным способом обновить автомобиль. Скорее может измениться структура спроса внутри рынка, чем его общий объем», — резюмирует эксперт.

Комментируя решение властей по выпуску бензина ЕВРО-3, эксперт отмечает, что современные автомобили проектируются под более высокие экологические стандарты топлива, чем ЕВРО-3. Поэтому использование бензина более низкого класса может негативно сказаться на ресурсе двигателя и элементов топливной системы. Владельцам современных автомобилей стоит по возможности использовать топливо, рекомендованное производителем, и внимательно относиться к его качеству.

Несмотря на турбулентность, в целом на текущую ситуацию Сергей Карро смотрит со сдержанным оптимизмом.

«Для нас это возможность гибко реагировать на изменения рынка. Мы работаем напрямую с китайским рынком, который сегодня является одним из мировых лидеров в производстве гибридных и электрических автомобилей. Если спрос на такие модели продолжит расти, мы готовы оперативно расширять ассортимент и увеличивать поставки. Уверен, что в ближайшие годы именно способность быстро адаптироваться к изменениям станет одним из ключевых факторов успеха для участников автомобильного рынка».