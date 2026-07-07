«Мы наблюдаем взрывной спрос на электрокары и гибриды» – Евгений Горбачев, «Чистая энергия»

Отразился ли топливный кризис на продажах автомобилей? Автодилеры утверждают – да. В бензиновом сегмента затишье, зато гибриды и «электрички» бьют рекорды продаж. Евгений Горбачев, директор автоцентра «Чистая энергия», подтвердил, что его компания фиксирует взрывной рост спроса. Причем подъем начался даже раньше, чем развернулся полномасштабный топливный кризис.

«Спрос ожидаемо фокусируется в бюджетном сегменте. Самый популярный выбор сейчас - электромобиль Changan Q05 (чуть дороже 2 млн рублей)», – говорит он.

Однако «топливная лихорадка», по мнению эксперта, хотя и стала катализатором интереса к «альтернативным» авто, не является исходной причиной популярности.



«Текущая ситуация скорее сняла психологические барьеры. Судя по нашей практике, многие из тех, кто сейчас покупает электромобили, думали об этом раньше, но не хотели пересаживаться с бензинового авто по каким-то внутренним причинам. А кризис подтолкнул к этому. Но я уверен на 99%, оценив преимущества чистого электромобиля, эти покупатели не вернутся к традиционному ДВС. Ведь даже если вынести за скобки дефицит топлива, эксплуатация электрокара или подзаряжаемого гибрида почти в 10 раз дешевле, чем бензинового аналога», – считает Евгений.

Эксперт признает, что на другой чаше весов – выросшие таможенное пошлины и утилизационный сбор, который может достигать 70% от стоимости машины в стране, откуда ее ввозят.

«И это серьезный сдерживающий фактор. Но справедливости ради замечу, что утильсбор также вырос и для бензиновых, и для дизельных автомобилей. К тому же можно найти небольшие по мощности электрокары, на которые, если приобретать их для личного пользования, еще действуют льготные ставки. Скажем тот же Changan Q05, или Arcfox T1 от концерна BAIC или BYD Yuan», – говорит Евгений.



В целом, считает эксперт, даже после того, как ажиотаж спадет, популярность «альтернативных» авто и их доля на рынке все равно будет расти.

«И если электромобили последние годы (а наша компания работает с 2021 года и может анализировать статистику за прошедшую пятилетку) неизменно составляли около 1% от общего количества продаж автомобилей в России, то продажи подзаряжаемых гибридов (PHEV) выросли в десятки раз. А сейчас возможность использовать один и тот же современный, качественный, комфортный автомобиль и на топливе, и на чистой электротяге очень сильно подстёгивает к покупке. На мой субъективный взгляд, автомобилей исключительно на ДВС на рынке остаться не должно. Это ровно то, что сейчас происходит в Китае».