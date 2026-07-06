Научная деятельность стала самой высокооплачиваемой сферой в Иркутске

РИА Новости опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых отраслей в городах России. Первое место занял Южно-Сахалинск, где сотрудники добывающей сферы зарабатывают 528 тыс. рублей в месяц.

Вторую строчку рейтинга занимает Москва с банковским сектором, где зарплата достигает 398 тыс. рублей, третьим стал Красногорск благодаря IT и связи с доходом 368 тыс., а в пятёрку также вошли Магадан с профессиональной и научной деятельностью (333 тыс.) и Анадырь со строительством (326 тыс.).

В нижней части списка оказались Черкесск с госслужбой (81 тыс.), Майкоп с обрабатывающими производствами (80 тыс.), Владикавказ с энергетикой (74 тыс.), Магас с госслужбой (69 тыс.) и Элиста с госслужбой (69 тыс.).

Новосибирск с IT и связью расположился на 17-й позиции (201 тыс. рублей), Красноярск с профессиональной и научной деятельностью — на 33-й (153 тысяч), а Иркутск с той же отраслью — на 40-й (141 тыс.), Улан-Удэ с транспортировкой и хранением — на 66-м месте (114 тыс.).