Из Сибири в Индийский океан: S7 запустила прямые рейсы на Мальдивы из Новосибирска

Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу билетов на новое международное направление. С 30 октября 2026 года сибиряки смогут отправиться напрямую из Новосибирска в столицу Мальдивской Республики — Мале.

Полеты будут выполняться дважды в неделю (по понедельникам и пятницам) на лайнерах Airbus A320. Из-за дальности маршрута предусмотрена техническая посадка для дозаправки в индийском Джайпуре, однако пассажирам не придется покидать борт самолета.

Вылет из Новосибирска (Толмачёво): 04:25 по местному времени.

Прилет в Мале: 13:00 по местному времени.

Обратный рейс: вылет из Мале в 14:10, прибытие в Новосибирск в 02:30 следующего дня.

Время в пути: около 10 часов 30 минут.

Открытие прямого сообщения значительно упрощает доступ к Индийскому океану для жителей Урала и Сибири. Мальдивы традиционно входят в число самых востребованных направлений для пляжного отдыха благодаря круглогодичному теплому климату и белоснежным пляжам.