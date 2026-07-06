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Из Сибири в Индийский океан: S7 запустила прямые рейсы на Мальдивы из Новосибирска

Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу билетов на новое международное направление. С 30 октября 2026 года сибиряки смогут отправиться напрямую из Новосибирска в столицу Мальдивской Республики — Мале.

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Полеты будут выполняться дважды в неделю (по понедельникам и пятницам) на лайнерах Airbus A320. Из-за дальности маршрута предусмотрена техническая посадка для дозаправки в индийском Джайпуре, однако пассажирам не придется покидать борт самолета.

  • Вылет из Новосибирска (Толмачёво): 04:25 по местному времени.
  • Прилет в Мале: 13:00 по местному времени.
  • Обратный рейс: вылет из Мале в 14:10, прибытие в Новосибирск в 02:30 следующего дня.
  • Время в пути: около 10 часов 30 минут.

Открытие прямого сообщения значительно упрощает доступ к Индийскому океану для жителей Урала и Сибири. Мальдивы традиционно входят в число самых востребованных направлений для пляжного отдыха благодаря круглогодичному теплому климату и белоснежным пляжам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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