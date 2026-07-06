«Дефицит на гибриды неизбежен», — Эдуард Борисов, ГК «Агат-Авто»

Эдуард Борисов, директор по развитию ГК «Агат-Авто» — одного из крупнейших дилерских холдингов Иркутской области, отмечает: пока топливный кризис не затронул продажи новых автомобилей, однако сервисный сегмент уже ощутил временное охлаждение спроса.

«Да, сейчас есть определённый отток клиентов с сервиса, потому что люди откладывают визиты на СТО из-за трудностей с заправкой. В выходные ситуация с наличием топлива на АЗС начала меняться в лучшую сторону».

По новым контрактам ситуация стабильна.

«Падения мы не чувствуем. Возможно, где-то не закрывают сделку до конца или забирают автомобиль чуть позже, но в целом всё стабильно».

О дефиците

На фоне общего дефицита топлива меняется структура предпочтений покупателей.

«Могу подтвердить, спрос на гибриды есть. Мы являемся дилерами Deepal по Иркутской области (это суббренд Changan). Машины спрашивают, катаются, контрактуются», — говорит эксперт.

Что касается дизельных автомобилей, то здесь выбора практически нет.

«Возможно, спрос на дизель был бы даже больше, если бы машины были в наличии. Но китайские бренды просто не поставляют "китайцев" на тяжёлом топливе».

При этом рынок гибридов ждет дефицит. Несмотря на высокий интерес, цены на них ещё не успели скорректироваться вверх.

«Я прогнозирую определённый дефицит на гибриды, так как производство Deepal на "Автоторе" только запускается. Машин давать много не будут, поэтому нервозность на рынке сохранится до осени именно из-за нехватки этих моделей».

Ввоз официальных гибридных авто в РФ пока идет небольшими партиями. «Полагаю, что скоро китайские бренды из топ-5 начнут чаще привозить свои топовые модели с гибридной установкой. Новости начнут появляться к осени, об этом уже давно ходят разговоры. На фоне бензинового ажиотажа новинки могут зайти очень удачно».

О решении правительства разрешить выпуск бензина Евро-3

«Я бы не стал драматизировать ситуацию. Если рассуждать логически, есть часть мелких заводов, которые не могли позволить себе выпускать бензины по новым стандартам и производили мазут или ограниченное количество дизеля. Это сделано для того, чтобы расширить возможности производства под старые двигатели на фоне бензинового кризиса. На западе страны много старых "Жигулей", поэтому они вполне могут закрыть эти потребности. Сибирякам беспокоиться о появлении низкооктанового бензина не стоит», — комментирует эксперт.

О субсидии на российские гибриды

Отдельно эксперт отметил вопрос господдержки гибридных технологий. Те гибридные автомобили, которые производятся в России официально, имеют статус локализованного продукта. На них действует субсидия до 925 000 рублей. Её можно получить при оформлении автомобиля в кредит или лизинг, чем клиенты активно пользуются.

«Не знаю, останется ли эта субсидия у правительства в ближайшее время, но на этот год она точно есть. У лизинговых компаний её может не быть, а вот у банков программа открыта. Новые гибридные автомобили стоят около 5 млн рублей плюс-минус, поэтому субсидия выплачивается по максимуму, и люди ею пользуются. Это может быть интересно».

Эксперт резюмирует рыночную конъюнктуру:

«На сегодняшний день, на старте рынка, приобретать гибридный автомобиль очень выгодно. Пока действуют субсидии, пока производители заходят на рынок и не задирают цены, чтобы застолбить место, условия для покупателя максимально привлекательные».