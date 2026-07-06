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Сговор на заправках: ФАС начала масштабную проверку сетей АЗС по всей стране

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала проверки сразу в нескольких регионах России из-за резкого роста цен на топливо. По данным ведомства, независимые сети АЗС подозреваются в координации действий — одновременном повышении розничных цен, передаёт Интерфакс.

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В Московской области дело возбуждено против шести операторов: ООО «Аист», ООО «Топливный синдикат», ООО «Серпуховнефтепродуктсервис», ООО «Витаойл», ООО «Элегант» и одного ИП. Им вменяется нарушение закона «О защите конкуренции». В Оренбургской области под подозрение попали три продавца дизтоплива, а саратовское УФАС выдало предупреждение сети «Торэко».

«Проведенный анализ показал, что участники рынка одновременно повысили розничные цены... Это может приводить к ущемлению интересов потребителей», — говорится в официальном сообщении службы.

При этом власти регионов рапортуют о стабилизации ситуации. Так, губернатор Томской области Владимир Мазур заявил о сокращении очередей на заправках благодаря принятым мерам. Однако ФАС продолжает держать рынок под прицелом: ведомству поручено проверить 26 объединений нефтетрейдеров на предмет необоснованного завышения мелкооптовых цен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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