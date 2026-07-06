«Гвоздь в крышку гроба экономики»: высокие ставки похоронили рынок ОФЗ и давят на бизнес

Российский финансовый рынок штормит. На фоне дорожающего бензина и падающих длинных ОФЗ рубль пережил худший месяц за последние четыре года. При этом корпоративный сектор демонстрирует рекорды: Сбер утвердил рекордные дивиденды, а акции застройщиков показывают уверенный рост.

«Российский рынок активно вступает в дивидендный сезон. За последние несколько дней закрылись реестры акционеров 12 компаний, на следующей неделе — ещё 16-ти», — отмечает Максим Шеин из БКС Мир инвестиций.

Эксперт подчеркивает парадокс:

«Пока значимых для индекса МосБиржи отсечек не было, но в ближайшее время дивидендные гэпы ждут котировки таких эмитентов, как МТС, ЛСР, Роснефть, Х5 и Полюс. В середине июля нас ждёт Сбер, Татнефть, Мать и Дитя, Сургутнефтегаз и Дом.РФ».

Это дополнительное давление на индекс, который с начала года уже потерял почти 18%. В плюсе остаются лишь около 30 эмитентов, не входящих в основной индекс Мосбиржи. Попытка отскока в начале недели оказалась ложной — напоминает гол из офсайда.

Одновременно продолжается раздача в государственных облигациях (ОФЗ). Индекс RGBI полной доходности откатился к уровням декабря прошлого года. Это значит, что купоны по госбондам едва перекрыли падение стоимости самих бумаг. За последние 12 месяцев владельцы ОФЗ заработали всего 9%, что значительно хуже результатов фондов денежного рынка (~17%).

«Учитывая такую разницу и недвусмысленные намёки ЦБ о повышении прогнозной ставки, нетрудно представить чувства тех участников рынка, которые купили ОФЗ с плечом», — подчёркивает эксперт.

На этом фоне показателен аукцион Минфина в среду: планировали разместить бумаг на 110 млрд руб., спрос был только на 25 млрд, а разместили лишь на 10 млрд.

«Завышенные процентные ставки зажимают уже не только экономический рост, но и могут привести к стрессу для бюджета, где расходы на обслуживание долга растут. Для бизнеса это означает давление на прибыль закредитованных компаний, поэтому оптимистичные прогнозы придётся корректировать вниз», — резюмирует эксперт.