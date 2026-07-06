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«Зачем мне Газпром, если есть ПИФ?»

Учитывая анализ Банка России, показавший среднюю годовую доходность розничных инвесторов всего 2,9% за период с 2023 по 2025 год, возникает вопрос: стоит ли частным инвесторам самостоятельно выбирать акции и облигации или лучше отдать предпочтение готовым инструментам — паевым фондам (ПИФам) и депозитам?

«Данные Банка России подтверждают, что инвесторы с ПИФами в портфеле показали 17,9% против средних 2,9%, во многом потому, что реже совершали эмоциональные сделки и держали позиции дольше», — считает эксперт БКС «Мир инвестиций» Максим Шеин.

Для большинства частных инвесторов без времени и опыта разумнее сделать ставку на диверсифицированные готовые инструменты, оставляя самостоятельный выбор бумаг лишь на небольшую долю портфеля.

Что касается выбора секторов («что покупать сейчас?»), инвесторы задаются вопросом: что перспективнее — экспортёры, защитный сектор или банки?

«У моих коллег позитивный взгляд на 12 месяцев по таким секторам, как нефтегаз, финансы, электронная коммерция и телеком, IT, ритейл, электроэнергетика. Но картина в секторе может быть неоднородной», — отмечает эксперт.

Еще один популярный вопрос от инвесторов — на чём был основан резкий пролив рынка на прошлой неделе? Далее, 26 июня, был небольшой отскок, а потом продажи возобновились. Как понять сегодняшнюю тенденцию?

«Российский рынок акций остаётся во власти нескольких ключевых факторов: геополитика и монетарная политика, — отмечает Максим Шеин. — В основе недавнего падения лежат усиление геополитических рисков и неожиданное замедление темпов смягчения кредитно-денежной политики. На июньском заседании Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, когда рынок закладывал шаг в 50. Соответственно, эти факторы будут и дальше оказывать влияние».

Глава Сбера Герман Греф на этой неделе тоже отметил, что для восстановления рынка акций необходимы два условия: снижение ключевой ставки и стабилизация геополитической ситуации.

«Сложно с этим не согласиться», — добавляет эксперт.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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