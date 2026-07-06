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Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
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«Формула чет-нечет»: Орловская область победила очереди на АЗС с помощью математики

Введение ограничений по госномерам сработало: топливный кризис в Орловской области удалось взять под контроль за одни сутки. По данным местных властей, выдача топлива по первой цифре номера автомобиля позволила сократить очереди примерно вдвое, а на многих заправках они исчезли вовсе.

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«Заканчивается первый день временных правил продажи бензина. С уверенностью говорю, что абсолютное большинство орловчан поддержали эту инициативу. Сегодня очереди отсутствовали практически везде. Завтра продажа по графику продолжится», — сообщил губернатор Андрей Клычков.

Напомним, правила просты: чётные номера ездят по чётным дням, нечётные — по нечётным. Для экстренных служб работают 5 спецстанций без ограничений. При этом власти подчеркивают: сам дефицит был во многом искусственным.

«Эти меры вводятся только для противодействия бессмысленному ажиотажу, возникшему на пустом месте — как с гречкой и туалетной бумагой во времена ковида. И все ограничения будут сняты, как только ситуация стабилизируется», — написал глава региона Игорь Клычков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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