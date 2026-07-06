До 10% к 2027-му: Bloomberg раскрыл график снижения ключевой ставки

Аналитики агентства Bloomberg Economics представили прогноз по денежно-кредитной политике России. По их оценкам, цикл смягчения продолжится до конца текущего года, однако темпы снижения замедлятся.

К концу 2026 года ключевая ставка опустится до 13%, а к концу 2027 года достигнет психологически важной отметки в 10%.

Поводом для пересмотра ожиданий рынка стало июньское заседание Банка России. Регулятор неожиданно сократил шаг снижения ставки до 25 базисных пунктов и обозначил ряд новых проинфляционных рисков. Теперь участники рынка опасаются, что ЦБ сохранит такую осторожную динамику на всех предстоящих заседаниях.

Давление на регулятора, по мнению издания, усиливается внешними факторами. В частности, снижению ставок способствует падение мировых цен на нефть после заключения соглашения между США и Ираном.

«Реальная процентная ставка в России останется на одном из самых высоких уровней среди развивающихся рынков», — резюмируют аналитики Bloomberg.

Ранее промышленник Олег Дерипаска в своём Telegram-канале раскритиковал текущую экономическую политику, призвав ориентироваться на опыт Японии. По его словам, низкие процентные ставки на уровне 2–4% и сознательное ослабление курса национальной валюты являются проверенным путём к успеху для стимулирования экспорта и привлечения инвестиций. Он отметил, что за последние три года Япония ослабила валюту на 15%.

«Низкие процентные ставки 2–4%, сознательное ослабление курса национальной валюты (15% за последние 3 года) для стимулирования экспорта и привлечения инвестиций — простой, но проверенный путь Японии к успеху. Что мы творим — никто не понимает», — написал Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

На днях глава Сбера Герман Греф выступил с резкой критикой жесткой денежно-кредитной политики, заявив, что экономика России уже «переохлаждена» и не может долго функционировать при экстремально высоких ставках.По его словам, реальная ставка в стране составляет около 10%, что является циклической мерой для охлаждения, но сейчас требует перехода к проциклической политике.