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Биткоин оттолкнулся от дна: начался ли разворот тренда?

На протяжении прошлой недели главная криптовалюта формировала восходящий импульс. В начале недели котировки находились под давлением и обновили июньские минимумы, однако затем перешли к плавному восстановлению.

Техническая картина выглядит обнадеживающе: состоялся отскок от долгосрочной восходящей трендовой линии, берущей начало в конце декабря 2022 года. Дополнительно на графике сформировалась классическая фигура «Двойное дно» (в период с 25 июня по 1 июля). Пока паттерн не завершил формирование — цене необходимо вернуться к отметке $64 500. Классическая отработка такой фигуры предполагает уход BTC в зону $71 000 и выше, пишут аналитики БКС.

Ближайшее значимое сопротивление находится в диапазоне $66 300–67 300. Это бычья цель на текущую неделю.

Несмотря на локальный рост, месячный график выглядит тревожно. За июнь биткоин потерял 20,4%, что стало самым низким месячным закрытием с января 2024 года. Свеча имеет явную медвежью направленность и закрылась вблизи своих минимумов, не давая сигнала к развороту. На месячном таймфрейме значимый блок поддержки расположен в зоне $49 000–59 000. Аналитики рекомендуют использовать для входа в лонг нижнюю границу этого блока — диапазон $49 000–53 500.

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«От исторического максимума биткойн в пике терял 54%. Эти уровни интересны для начала формирования долгосрочной позиции, хотя, если учесть историю прошлых циклов, запас для дальнейшей просадки еще есть», — отмечают аналитики.

Рынок взрослеет. Если рассматривать динамику от цикла к циклу, то амплитуда просадок снижается:

  • 87% в 2013–2015 гг.;
  • 84% в 2017–2018 гг.;
  • 77% в 2021–2022 гг.

Это объясняется «взрослением» актива и ростом его капитализации. В текущем цикле, учитывая приход институционалов, максимальная просадка может составить 60–70%.

По итогам прошлой недели актив закрылся полнотелой белой свечой со средней амплитудой. Падение предыдущей недели полностью отыграно, но о полноценном глобальном развороте говорить преждевременно. С позиции долгосрока актив опустился до трендовой линии конца 2022 года и лишь немного оттолкнулся от неё.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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