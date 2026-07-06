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«Второй срок» Протасова: старый-новый министр имущества Приангарья возвращается к рычагам управления

Министр имущественных отношений Иркутской области назначен с 6 июля 2026 года. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев. Должность занял Антон Протасов, для которого это возвращение в родную гавань — он уже возглавлял ведомство более десяти лет назад.

<p>Фото irkobl.ru</p>

Фото irkobl.ru

Антон Анатольевич Протасов — уроженец Шелехова, родился в 1977 году. Имеет высшее профильное образование с отличием: окончил Иркутскую государственную экономическую академию по специальности «Экономическая теория».

Карьерный путь чиновника неразрывно связан с землей и имуществом:

Свой профессиональный путь начал в 1999 году с позиции торгового представителя.

С 2003 года работал в структуре администрации Иркутска (комитет по управлению муниципальным имуществом), пройдя путь от рядового специалиста до начальника земельного департамента.

В 2012 году впервые возглавил министерство имущественных отношений региона.

После госслужбы руководил коммерческими структурами в Иркутске и Республике Бурятия.

С 12 мая по 5 июля 2026 года успешно исполнял обязанности министра на правах временного назначения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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